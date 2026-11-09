Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

Simon Mignolet is voortaan technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Met zijn ervaring als speler moet hij mee helpen om de voornaamste doelstellingen van de bond te realiseren. Daaronder valt ook het beperken van het verlies van jonge talenten met een dubbele nationaliteit aan een ander nationale ploeg.

Het was ook een van de voornaamste redenen achter de recente aanstelling van Joachim Mununga als bondscoach van de nationale U17. De Belgisch-Congolese trainer is zelf binationaal en moet de Belgische voetbalbond helpen om meer jonge spelers voor de Rode Duivels te laten kiezen wanneer zij een definitieve interlandkeuze moeten maken.

Simon Mignolet kwam maandag tijdens een persmoment opnieuw terug op dat gevoelige thema. "Natuurlijk hopen we dat spelers met twee nationaliteiten voor ons land kiezen. Maar moeten we hen 'overtuigen'? Zo zou ik het niet formuleren", nuanceerde de technisch directeur van de Belgische voetbalbond volgens Het Nieuwsblad.

Een duidelijk project voor jonge internationals

Volgens Mignolet moet de keuze in de eerste plaats bij de speler zelf liggen. "Uiteindelijk moet iedereen vrij zijn om zijn eigen keuze te maken. We leven in een multiculturele samenleving en iedereen moet daarin zijn plaats kunnen vinden", aldus de voormalige doelman van Club Brugge. "We moeten met die spelers in gesprek gaan, ons project voorstellen en uitleggen wat hun keuze voor hun carrière kan betekenen."

"Ook moeten we tonen welke plaats zij binnen onze visie kunnen krijgen." België zag de voorbije jaren al meerdere veelbelovende spelers voor een andere nationale ploeg kiezen. Denk maar aan Konstantinos Karetsas, Ilay Camara, Rayane Bounida en Jorthy Mokio. Ook rond namen als Samuel Mbangula en Julien Duranville bestaat de vrees dat zij in de toekomst voor een andere selectie zouden kunnen opteren.

Mununga als extra troef



Mignolet ziet daarom een duidelijke meerwaarde in trainers met een gelijkaardige achtergrond. "We moeten ons project helder uitleggen aan jonge spelers en ervoor zorgen dat ze zich goed voelen bij hun beslissing. Ja, het feit dat jeugdcoaches zelf binationaal zijn, is daarbij zonder twijfel een sterke troef", besloot hij.