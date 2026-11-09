Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

Het was alweer een hete speeldag op diverse fronten. De topwedstrijd tussen Club Brugge en RSC Anderlecht eindigde op een 1-1 gelijkspel, maar was de gelijkmaker van paars-wit wel terecht? Jonathan Lardot heeft zich alweer over de hete hangijzers weten te buigen.

Op een lange bal van doelman Coosemans liet Mechele zich verrassen door Cvetkovic. De spits kwam in een één-op-éénsituatie met Yann Sommer en twijfelde niet: 1-1. Een stevige tegenvaller voor blauw-zwart, dat de voorsprong uit handen gaf.

VAR komt niet tussen na doelpunt Cvetkovic

Jorne Spileers zag een fout van Cvetkovic op Mechele, maar hield zich nog vrij beschaafd. Hans Vanaken en Ivan Leko waren dan weer veel steviger in hun bewoordingen en lieten weinig heel van de arbitrage, die volgens Leko de Man van de Match was.

Beiden moeten daarvoor misschien een boete of zelfs een schorsing vrezen. Ondertussen heeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot zich gebogen over de fase in kwestie. "Ik ga akkoord met de scheidsrechter en de VAR in deze situatie. Het gaat over de hele fase in zijn totaliteit", opende Lardot de debatten bij DAZN.

Scheisdrechter en VAR hebben het prima gezien in Club Brugge - Anderlecht volgens Lardot

"Brandon Mechele maakt de eerste fout op Cvetkovic. Die neemt vervolgens het truitje vast van Mechele. Het gaat over één grote challenge, één groot duel. Ik aanvaard de beoordeling van de ref in deze zaak, want Mechele is de eerste overtreder."

"Als daar een fout gefloten wordt, dan is het een rode kaart voor Mechele en een vrije trap. Als we de fase frame per frame bekijken en zaken isoleren, dan kom je bij de trekfout van Cvetkovic terecht. Maar het gaat over één grote fase en dus is de eindbeoordeling van de fase iets dat ik kan aanvaarden."



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Wat met de mogelijke strafschopfout van Hans Vanaken op Cvetkovic?

"Het gaat over interpretatie van de scheidsrechter, maar je moet het altijd chronologisch beoordelen. Het reglement spreekt ook over interpretatie en dat is ook een belangrijk element." En wat met de mogelijke strafschopfout van Hans Vanaken op Cvetkovic? "Het is opnieuw hetzelfde geval."

"Als je enkel naar de handen van Vanaken kijkt, dan kan je denken een strafschop te moeten fluiten, maar je moet ook hier naar de volledige actie kijken. Ook Cvetkovic doet één en ander. Het is een stevig duel, maar geen fout. Een strafschop is niet aan de orde en de VAR moet ook niet tussenkomen daarvoor." Twee goede beslissingen dus volgens Lardot in deze wedstrijd.