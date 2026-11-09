Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

In Noorwegen heeft zich zondag een bijzonder ernstig incident voorgedaan tijdens de wedstrijd tussen Tromsø en Bodø/Glimt. Een deel van het bezoekersvak stortte plots in, waardoor verschillende supporters naar beneden vielen. Een van hen belandde met een gebroken rib in het ziekenhuis. Inmiddels is een bijzonder opvallend detail aan het licht gekomen.

Het incident gebeurde na ongeveer 40 minuten, toen supporters van Bodø/Glimt op de tribune stonden te springen. Plots begaf een vloerplaat het en vielen twee broers enkele meters naar beneden. De 25-jarige Sigurd Støver raakte daarbij gewond. De wedstrijd werd onmiddellijk stilgelegd.

Tribune was pas gecontroleerd

Volgens de Noorse krant VG was de tribune amper enkele dagen voor het incident nog gecontroleerd. De Noorse voetbalbond had alle clubs gevraagd om hun stadions extra te inspecteren, met bijzondere aandacht voor de supportersvakken.

Tromsø bevestigde dat die controle was uitgevoerd en dat de tribune was goedgekeurd voor gebruik. Toch ging het zondag helemaal mis. De club spreekt van een ernstig incident en wil achterhalen hoe dit is kunnen gebeuren.

Politie onderzoekt mogelijke verantwoordelijkheid

De Noorse politie heeft inmiddels een onderzoek geopend om de omstandigheden van het incident te achterhalen. Daarbij worden de documenten van de recente veiligheidscontrole opgevraagd. Ook de clubleiding van Tromsø zal worden ondervraagd.



Volgens VG sluit de politie niet uit dat de club uiteindelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Een formeel strafrechtelijk onderzoek is voorlopig echter nog niet opgestart. De wedstrijd werd na een lange onderbreking alsnog hervat en eindigde op 0-2 voor Bodø/Glimt.