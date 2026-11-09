Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Trossard steelt de show bij Besiktas: coach Italiano windt er geen doekjes om
Foto: © photonews

Leandro Trossard heeft zondagavond een indrukwekkende prestatie neergezet bij Besiktas. De Rode Duivel was goed voor drie assists in de 3-0-overwinning tegen Gençlerbirliği en speelde een hoofdrol in de zege. Na afloop was trainer Vincenzo Italiano bijzonder lovend over de Belgische aanvaller.

Trossard zorgde in de eerste helft voor beide doelpunten van Dusan Vlahovic. De Serviër scoorde in de twintigste minuut en verdubbelde vlak voor de rust de voorsprong. Vijf minuten voor tijd leverde de Belg ook nog zijn derde assist af, ditmaal voor Ernest Poku. Daarmee had Trossard een rechtstreeks aandeel in alle doelpunten van Besiktas.

Italiano onder de indruk van Trossard

"Trossard was vandaag bijzonder goed. Ik was ook erg tevreden over hem tegen Celtic", vertelde Italiano na afloop op zijn perconferentie. De Italiaanse trainer benadrukte vooral dat zijn speler op verschillende posities een meerwaarde kan betekenen.

"Vandaag speelde hij wat meer centraal. Hij doet het zowel op de flanken als in het centrum bijzonder goed. Hij is heel efficiënt in één-tegen-éénsituaties en is een intelligente speler. Ik feliciteer hem", ging Italiano verder. De trainer lijkt dus bijzonder tevreden over de manier waarop Trossard zijn rol bij Besiktas invult.

Met vertrouwen naar de Rode Duivels

Ook over de collectieve prestatie was Italiano tevreden. "We zijn goed aan de wedstrijd begonnen. Onze aanpak en concentratie waren goed. We hebben geprofiteerd van onze numerieke meerderheid, maar ook toen het nog elf tegen elf was, speelden we goed", analyseerde hij. Naast Trossard kreeg ook Vlahovic een compliment van zijn trainer.

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Voor Trossard komt de glansprestatie op een uitstekend moment. De aanvaller trekt tijdens de interlandperiode opnieuw naar de Rode Duivels en kan dat met heel wat vertrouwen doen. Met drie assists en lovende woorden van zijn trainer heeft hij bij Besiktas alvast nog eens duidelijk laten zien hoe belangrijk hij voor zijn ploeg kan zijn.

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