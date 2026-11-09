Union SG komt met duidelijke waarschuwing aan de concurrentie

Union Saint-Gilloise speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar gaat dankzij de 1-0-zege tegen Genk wel als leider de interlandbreak in. David Hubert sprak na afloop met een voldaan gevoel op zijn persconferentie.

Komt de interlandbreak op het juiste moment voor Union? De Brusselaars boekten drie overwinningen op rij, al kan wat rust na een drukke week wellicht geen kwaad. In elk van die drie zeges moest de ploeg tot het einde knokken om een voorsprong van één doelpunt vast te houden.

"Het was een fysieke wedstrijd. Ondanks de vermoeidheid na de terugreis uit Spanje waren we er klaar voor. Genk speelde zijn wedstrijd en paste zich met een vijfmansverdediging aan ons aan. De eerste helft was in evenwicht, maar wij creëerden toch de beste kansen. We verdienden deze overwinning, ook al moesten we geduldig blijven", verklaarde David Hubert op zijn persconferentie.

Ook nu weer ongeslagen na negentig minuten

Union werkte zich in het najaar met veel sérieux naar de eerste plaats. "We hadden een reeks van acht wedstrijden in alle competities en zijn daar goed doorgekomen, ondanks de problemen waarmee we te maken kregen. Dat toont continuïteit en regelmaat aan."

"We weten waarop we kunnen terugvallen wanneer het wat minder loopt. Als we het intensiteitsniveau halen dat we willen brengen, kunnen maar heel weinig ploegen ons bijbenen. Maar we weten ook hoeveel inspanningen daarvoor nodig zijn", ging Hubert verder. De resultaten geven hem gelijk: dit seizoen slaagde alleen Bodø/Glimt erin om Union te verslaan, na verlengingen en in een wedstrijd waarin de Brusselaars met tien tegen elf stonden.

Ross Sykes beslist de wedstrijd

De match werd uiteraard ook gekenmerkt door de geslaagde terugkeer van Ross Sykes. De Engelsman maakte het enige doelpunt van de avond. "Hij heeft een lange weg afgelegd, maar ik zette hem aan de aftrap omdat hij klaar was. Hij speelde de wedstrijd uit, ondanks zijn krampen."



Lees ook... Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans›

"We vragen spelers om te doen waar ze goed in zijn, niet wat ze niet kunnen. Ik vraag hen om uit te blinken in hun kwaliteiten, en Ross heeft dat goed begrepen", besloot Hubert.