Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

RSC Anderlecht pakte een nuttig puntje op bezoek bij Club Brugge, KRC Genk ging dan weer onderuit bij Union SG. En zo blijven Vitor Bruno en Jess Thorup beiden ook een beetje in het zelfde bedje ziek. En hoe ze dan toch nog luisteren naar hun bazen, of niet?

Zowel Vitor Bruno als Jess Thorup kwamen de voorbije weken in het oog van de storm terecht. Teleurstellende resultaten, bij Anderlecht ook heel wat vreemde interviews van de sterke mannen en de grote bazen tussendoor als klap op de vuurpijl.

En dus is de vraag: hoe ga je daar als coach mee om? Bij Anderlecht viel in ieder geval op dat er iets minder geroteerd wordt dan de voorbije maanden. "Het is interessant om zien hoe de aanpak van Vitor Bruno van de voorbije weken wordt uitgelegd", opende Peter Vandenbempt zijn analyse.

Heeft Vitor Bruno nu geluisterd of niet?

"Voor sommigen is hij de man die zijn eigen weg is blijven gaan en zich heeft getoond als sterke leider, voor anderen heeft hij zich wél geschikt naar wat zijn bazen deden. Bruno is natuurlijk ook geen idioot die blind op een muur zit te staren."

"En na Westerlo heeft hij niet meer geroteerd. Misschien is zijn zoektocht naar de beste elf eindelijk voorbij. Hij is op een uitstekende manier met wat zijn bazen hem hebben aangedaan. Het is goed voor hem en voor iedereen."

Tijd voor actie bij KRC Genk

Jess Thorup koos dan weer voor een atypische aanpak in het Dudenpark: "Ook hier heeft een coach onder druk beseft dat de filosofie van altijd en overal de voetballende club Genk overboord moest. Ze hebben zich volledig aangepast aan Union SG", is de man van de radio duidelijk in Vandenbempt.



Lees ook... Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans›

"Het was een andere wedstrijd als in Brugge, zoveel is duidelijk. Genk deed niet noodzakelijk onder in bepaalde periodes. Ze bleven simpel overeind tegen Union SG, maar ze verliezen wel. Een tussensprint is dringend nodig of het wordt een grijs seizoen. Het is tijd voor actie."