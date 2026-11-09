Wouter Vrancken en Hearts vernederd voor eigen publiek: "Een schande"

Heart of Midlothian is zondag zwaar onderuitgegaan tegen Falkirk. Hearts slikte voor eigen volk vijf doelpunten en coach Wouter Vrancken spaarde zijn spelers nadien niet.

Wouter Vrancken beleeft een grillig eerste seizoen als coach van Hearts in Schotland. Minder dan een maand na de historische 7-1-nederlaag bij Celtic kreeg de Belgische trainer alweer een stevige opdoffer. Het bescheidener Falkirk kwam winnen in Edinburgh en wipte meteen over Heart of Midlothian in het klassement.

Voor Hearts was het al de derde nederlaag op rij in alle competities. In de competitie pakte de ploeg slechts één punt op zes, waardoor het nu vierde staat en de koplopers uit het zicht dreigen te verdwijnen. Vooral de ingesteldheid van zijn spelers zat Vrancken bijzonder dwars.

Vrancken snoeihard voor dramatische eerste helft

"Hoe ik dat kan verklaren? Het valt niet te verklaren, want die eerste helft was gewoon beschamend. De manier waarop we hen veel te gemakkelijk, kinderlijk zelfs, doelpunten cadeau doen... daar is geen uitleg voor", reageerde de Belgische coach bij BBC Scotland.

Hearts kwam nochtans uit een drukke periode, met donderdag nog een Europese wedstrijd in Zwitserland. Daar verloor de club met 3-1, maar volgens Vrancken mocht vermoeidheid geen excuus zijn. "We hebben het tijdens de rust gezegd: ook met zo'n reeks wedstrijden moet je toch wat trots tonen. Dit was heel slecht." Bij de pauze keek de thuisploeg al tegen een 0-4-achterstand aan.





Jonge invallers geven nog een signaal

In de tweede helft zag Vrancken wel een reactie van enkele jonge spelers die mochten invallen. "Zij toonden meer persoonlijkheid, en dat verwachten we ook van andere, meer ervaren jongens", vervolgde de coach van Hearts.

"Ik ben blij dat te zien en dat zij toch nog iets positiefs hebben gebracht. Maar die eerste helft was een schande."