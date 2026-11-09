Zeven punten voorsprong voor Beerschot: titel- en promotiedroom krijgt steeds meer vorm

Beerschot heeft opnieuw een uitstekende zaak gedaan in de Challenger Pro League. De Mannekes zagen rechtstreekse concurrent Dender punten verspelen op bezoek bij Lokeren en lopen daardoor verder uit aan de kop van het klassement. De voorsprong bedraagt inmiddels zeven punten.

Dender leek nochtans lange tijd op weg naar een belangrijke overwinning. Malcolm Viltard zette de bezoekers na twintig minuten op voorsprong vanaf de strafschopstip. Na rust verdubbelde Adam Nhaili de score met een geplaatst schot: 0-2.

Dender geeft dubbele voorsprong uit handen

De wedstrijd kantelde helemaal toen invaller Kembo Diliwidi amper twee minuten na de 0-2 rood kreeg. Zijn uitsluiting voor een gevaarlijke tackle gaf Lokeren nieuwe hoop. Toon Janssen bracht de thuisploeg in de 72ste minuut terug in de wedstrijd na een hoekschop.

Drie minuten later stond het al opnieuw gelijk. Ademola Ola-Adebomi werkte een nieuwe corner met een volley tegen de netten en bezorgde Lokeren zo een punt. In de toegevoegde tijd kreeg ook Luan Simnica nog rood na twee gele kaarten, maar aan de 2-2 veranderde niets meer.

Beerschot profiteert maximaal

Voor Beerschot is dat resultaat bijzonder goed nieuws. De leider telt na tien speeldagen 27 punten en heeft nu al zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Dender. Dat is een comfortabele marge in de strijd om de titel en de rechtstreekse promotie, al is de weg nog lang.



Voor Dender komt het puntenverlies op een bijzonder slecht moment. De ploeg blijft nu al drie wedstrijden op rij zonder overwinning en ziet Beerschot steeds verder uitlopen. Lokeren staat ondanks het gelijkspel op de zevende plaats met veertien punten.