📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

Vincent Kompany heeft dinsdag een belangrijke stap gezet richting zijn terugkeer bij Bayern München. De Belgische trainer verscheen voor het eerst sinds zijn ziekenhuisopname opnieuw op het trainingscomplex van de Duitse landskampioen. Duitse media konden hem fotograferen tijdens zijn bezoek aan de Säbener Straße. Op die beelden valt meteen iets op: Kompany draagt zijn linkerarm nog altijd in een draagdoek.

Kompany zat dinsdagochtend kort na 10 uur alweer achter zijn computer in zijn kantoor. Zijn assistent Floribert Ngalula kwam hem begroeten en later kreeg hij ook bezoek van sportief directeur Christoph Freund. BILD kon de ontmoeting fotograferen. De twee bespraken onder meer de planning voor de komende weken. Vanuit zijn kantoor kon Kompany bovendien de revalidatietrainingen van enkele geblesseerde spelers volgen.

Vincent Kompany at Säbener Straße this morning. The coach is wearing an arm sling as he had dislocated his shoulder following his collapse [📸 Philippe Ruiz via @kessler_philipp] https://t.co/CEWJOs5uTE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

Kompany liep ook schouderblessure op

Het schouderverband op de foto's zorgt voor extra aandacht. Volgens BILD heeft Kompany bij zijn val op 23 oktober namelijk ook zijn linkerschouder ontwricht. Dat letsel kwam boven op de medische problemen waarvoor hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Het is een bijkomend detail dat de ernst van het incident op het trainingscomplex van Bayern duidelijk maakt.

Kompany zakte op 23 oktober in elkaar tijdens een training van de beloften van Bayern München. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de trainer werd met een ziekenwagen naar een ziekenhuis in München gebracht.

Daar stelden artsen een irritatie van de hersenvliezen vast, veroorzaakt door een aanslepende virusinfectie. Kompany verbleef uiteindelijk zes dagen in het ziekenhuis. Na zijn ontslag kreeg hij het advies om thuis voldoende rust te nemen.



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Wanneer keert Kompany terug op de bank?

Tijdens zijn afwezigheid nam assistent Aaron Danks de leiding over bij Bayern München. Onder zijn begeleiding boekte de Duitse topclub vier overwinningen en één gelijkspel in vijf wedstrijden. Vooral de 2-0-overwinning tegen Atlético Madrid in de Champions League maakte indruk. Toch kijken ze bij Bayern reikhalzend uit naar de terugkeer van hun Belgische hoofdtrainer, die de voorbije weken volledig moest focussen op zijn herstel.

Erevoorzitter Uli Hoeness liet afgelopen zondag in het programma Sonntags-Stammtisch verstaan dat Kompany na de interlandbreak opnieuw op de bank zou zitten. Op vrijdag 20 november ontvangt Bayern München FC Köln in de Bundesliga.

Of de Belg dan effectief opnieuw langs de zijlijn zal staan, is nog niet officieel bevestigd, maar dus wel de bedoeling. Zijn bezoek aan het trainingscomplex is alvast een positief signaal, al toont het schouderverband dat zijn herstel nog niet helemaal afgerond is.