Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Jules Ahoka heeft afgelopen weekend stevig indruk gemaakt in de Premier League. De voormalige middenvelder van Royal Antwerp FC speelde een belangrijke rol in de 1-0-overwinning van Sunderland tegen Chelsea. De twintigjarige werd zelfs verkozen tot Man van de Match.

Ahoka begon op de bank, maar moest al na vier minuten invallen voor de geblesseerde Granit Xhaka. Ondanks zijn beperkte ervaring in de Premier League liet hij zich niet van de wijs brengen. Samen met Noah Sadiki hield hij het middenveld van Sunderland overeind.

Sunderland komt met indrukwekkende cijfers

Sunderland publiceerde maandag een uitgebreide analyse van zijn prestatie. Ahoka was goed voor veertien defensieve ingrepen, waaronder vier tackles en zes balrecuperaties. Daarnaast won hij zes van zijn acht grondduels en haalde hij een passnauwkeurigheid van 82 procent.

Ook Sunderland-icoon Gary Bennett was bijzonder onder de indruk. Volgens de voormalige verdediger speelde Ahoka alsof hij al jarenlang op het hoogste niveau actief was. Hij prees vooral de rust en volwassenheid waarmee de jonge middenvelder voor de dag kwam.

Antwerp verdiende miljoenen aan Ahoka

Zijn sterke prestatie is ook opvallend vanuit Antwerps perspectief. De Great Old haalde Ahoka in 2025 voor een bescheiden bedrag naar België. Na amper vier officiële wedstrijden voor de eerste ploeg vertrok hij afgelopen zomer al naar Sunderland, dat naar verluidt ongeveer tien miljoen euro betaalde.



Bij Sunderland kreeg Ahoka aanvankelijk weinig speelminuten, maar tegen Chelsea greep hij zijn kans met beide handen. Het was pas zijn tweede optreden in de Premier League. Voor Antwerp is zijn ontwikkeling alvast een bevestiging van het talent dat de club afgelopen zomer voor miljoenen verkocht.