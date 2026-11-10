Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

Manuel Neuer heeft opnieuw een blessure opgelopen bij Bayern München. De veertigjarige doelman staat daardoor een tijdje aan de kant en de vragen over zijn toekomst worden steeds luider. Bayern-legende Sepp Maier heeft alvast een bijzonder duidelijke boodschap voor de doelman van Vincent Kompany.

Neuer liep zaterdag tijdens de 2-1-overwinning tegen Mainz een gedeeltelijke peesscheur in zijn rechtervoet op. Bayern bevestigde de blessure, maar communiceerde geen exacte termijn voor zijn terugkeer. In een interview met SPORT1 liet Maier maandag verstaan dat Neuer stilaan moet nadenken over het einde van zijn carrière.

"Manuel heeft een ongelooflijke carrière achter de rug. Hij heeft het keepersvak gerevolutioneerd. Maar ooit komt het moment waarop je lichaam niet meer meewil zoals je zou willen", vertelde de voormalige doelman van Bayern München.

Maier kreeg vervolgens de vraag welk advies hij Neuer zou geven als die twijfelt over een afscheid komende zomer. Zijn antwoord was duidelijk. "Stop ermee, Manu! Je hebt het voetbal ongelooflijk veel gegeven, je hebt alles gewonnen en hoeft niemand nog iets te bewijzen", klonk het.

Kompany moet ook aan Urbig denken

De voormalige doelman vindt bovendien dat Bayern werk moet maken van duidelijkheid rond Jonas Urbig. De jonge keeper wordt gezien als de toekomstige nummer één. "Urbig is de toekomst van Bayern München. Maar je mag Manuel ook niet zomaar afschrijven. Als hij gezond is en goed presteert, moet hij kunnen spelen", benadrukte Maier.



Volgens Maier moet Bayern wel stilaan een definitieve keuze maken. De onzekerheid over de hiërarchie onder de lat helpt volgens hem geen van beide doelmannen vooruit. Voor Vincent Kompany en Bayern München wordt het dus een belangrijk dossier, zeker nu Neuer opnieuw met een blessure kampt.