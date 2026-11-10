Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot heeft een nieuwe datum gekregen voor zijn competitiewedstrijd tegen Club NXT. De Kielse Ratten nemen het op woensdag 16 december om 20 uur op tegen de beloften van Club Brugge.

Dat maakte de club bekend via haar officiële website. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland voor zaterdag 5 december, maar kon niet doorgaan omdat Beerschot die dag in actie komt in de Croky Cup. De ploeg van Mohamed Messoudi ontvangt dan KRC Genk in de achtste finales van het bekertoernooi.

Drukke decembermaand voor Beerschot

De bekerwedstrijd tegen Genk wordt op zaterdag 5 december om 20.45 uur afgewerkt in het Olympisch Stadion. Beerschot is bovendien de enige overgebleven ploeg uit de Challenger Pro League in het bekertoernooi. Rochefortoise zit als amateurploeg nog in het tornooi.

Ook in de competitie loopt het bijzonder goed voor de Antwerpenaren. Afgelopen weekend won Beerschot nog met 1-2 op het veld van Virton. Arnold Vula bezorgde zijn ploeg in de 94ste minuut de overwinning.

Beerschot stevig aan de leiding

Met 27 punten uit tien wedstrijden staat Beerschot overtuigend op de eerste plaats in de Challenger Pro League. De Kielse Ratten wonnen al negen keer en verloren slechts één wedstrijd. Eerste achtervolger Dender volgt op zeven punten.



Beerschot wil die uitstekende vorm de komende weken doortrekken. De verplaatste wedstrijd tegen Club NXT wordt zo een extra opdracht in een drukke decembermaand, waarin ook de bekerconfrontatie met KRC Genk op het programma staat.