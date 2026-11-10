Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De administratieve blunder van Anderlecht tegen Club Brugge roept al dagen een opvallende herinnering op. Bij paars-wit hebben ze namelijk ooit zelf de kans gekregen om een tegenstander via de groene tafel punten af te nemen na een reglementaire fout. In 1997 besliste de club echter om dat niet te doen.

Het gebeurde op 16 augustus 1997. Anderlecht verloor in eigen huis met 0-2 van RWDM, maar achteraf bleek dat de bezoekers een vierde wissel hadden doorgevoerd, terwijl er op dat moment maximaal drie toegelaten waren. De Molenbekenaars dreigden daardoor hun verdiende overwinning alsnog kwijt te spelen.

Michel Verschueren wilde naar de groene tafel

RWDM-coach Daniel Renders had zich vergist. Hij dacht dat hij nog een extra wissel mocht uitvoeren nadat hij eerder al zijn doelman had moeten vervangen. Fred Vanderbiest kwam in de 88ste minuut tussen de lijnen, maar dat was dus een wissel te veel. Manager Michel Verschueren zag zijn kans schoon en liet na afloop duidelijk verstaan dat Anderlecht de zaak zou aanvechten.

Toch kwam er geen klacht. Toenmalig voorzitter Roger Vanden Stock wilde niet profiteren van de fout. Ook kapitein Enzo Scifo pleitte ervoor om RWDM de overwinning te gunnen: de Molenbekenaars hadden de wedstrijd op het veld verdiend gewonnen en de late wissel had geen invloed gehad op de uitslag.

Nu liggen de rollen helemaal anders

Bijna dertig jaar later is de situatie omgekeerd. Anderlecht zette tegen Club Brugge slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad, terwijl er minstens zes vereist waren. De club erkende de administratieve fout en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Club Brugge wil de zaak laten onderzoeken door de voetbalbond.

Lees ook... "Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"
Het verschil met 1997 is duidelijk: toen koos Anderlecht ervoor om een tegenstander niet te straffen voor een fout die het resultaat niet had beïnvloed. Nu is het zelf de club die mogelijk punten verliest door een administratieve vergissing.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

20:00
10
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
5
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
16
Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

19:00
Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

18:20
Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

21:40
Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

20:40
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
127
Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

21:00
Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

20:18
Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

19:20
6
Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

17:20
18
Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

19:40
STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

18:40
Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

19:03
1
Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

18:00
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

17:00
Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

17:40
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
6
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
1
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
3
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

08:20
20
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
8
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
7
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
2
Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

08:00
Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

09/11
4
Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

07:00
2
Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Vital Verheyen Vital Verheyen over Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..." Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen) El Pulga El Pulga over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Venom#13 Venom#13 over Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht' DKMA DKMA over "Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge" Vital Verheyen Vital Verheyen over Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond Don Bozhinov Don Bozhinov over Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan" Borak Borak over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved