Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

De administratieve blunder van Anderlecht tegen Club Brugge roept al dagen een opvallende herinnering op. Bij paars-wit hebben ze namelijk ooit zelf de kans gekregen om een tegenstander via de groene tafel punten af te nemen na een reglementaire fout. In 1997 besliste de club echter om dat niet te doen.

Het gebeurde op 16 augustus 1997. Anderlecht verloor in eigen huis met 0-2 van RWDM, maar achteraf bleek dat de bezoekers een vierde wissel hadden doorgevoerd, terwijl er op dat moment maximaal drie toegelaten waren. De Molenbekenaars dreigden daardoor hun verdiende overwinning alsnog kwijt te spelen.

Michel Verschueren wilde naar de groene tafel

RWDM-coach Daniel Renders had zich vergist. Hij dacht dat hij nog een extra wissel mocht uitvoeren nadat hij eerder al zijn doelman had moeten vervangen. Fred Vanderbiest kwam in de 88ste minuut tussen de lijnen, maar dat was dus een wissel te veel. Manager Michel Verschueren zag zijn kans schoon en liet na afloop duidelijk verstaan dat Anderlecht de zaak zou aanvechten.

Toch kwam er geen klacht. Toenmalig voorzitter Roger Vanden Stock wilde niet profiteren van de fout. Ook kapitein Enzo Scifo pleitte ervoor om RWDM de overwinning te gunnen: de Molenbekenaars hadden de wedstrijd op het veld verdiend gewonnen en de late wissel had geen invloed gehad op de uitslag.

Nu liggen de rollen helemaal anders

Bijna dertig jaar later is de situatie omgekeerd. Anderlecht zette tegen Club Brugge slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad, terwijl er minstens zes vereist waren. De club erkende de administratieve fout en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Club Brugge wil de zaak laten onderzoeken door de voetbalbond.

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Het verschil met 1997 is duidelijk: toen koos Anderlecht ervoor om een tegenstander niet te straffen voor een fout die het resultaat niet had beïnvloed. Nu is het zelf de club die mogelijk punten verliest door een administratieve vergissing.