Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Charleroi staat momenteel vierde in de Pro League en beleeft voorlopig een sterk seizoen. De vraag is of de Zebra's ook in de bovenste regionen kunnen blijven meedraaien. Ex-Carolo Philippe Albert ziet daar alvast redenen genoeg voor.

Na elf speeldagen heeft Charleroi 27 punten op de teller staan. De ploeg van Mario Kohnen won negen wedstrijden en moest zich slechts twee keer gewonnen geven.

De Carolos haalden afgelopen zaterdag fors uit op het veld van Westerlo: 1-5. Het was al de tweede ruime zege op rij, na de 5-2 tegen La Louvière. De laatste nederlaag dateert van 24 oktober, toen Antwerp met duidelijke 3-0-cijfers te sterk was. Daarna heeft Charleroi zich wel overtuigend herpakt.

"Met tien doelpunten in twee wedstrijden en die collectieve controle is Charleroi vandaag meer dan een outsider. Ik zie hen niet in elkaar zakken zoals vorig jaar", vertelde Philippe Albert aan Sudinfo. Club Brugge en Union SG, die worden gezien als de grootste titelkandidaten, zullen nog moeten opletten.

Albert ziet een evenwichtige kern bij Charleroi

De voormalige verdediger is ook overtuigd van de kwaliteit en de balans in de Carolo-kern. Hij wijst onder meer op Freddy Mbemba, die volgens hem Parfait Guiagon uitstekend heeft vervangen. Ook Scheidler maakt indruk op Albert: de aanvaller oogt volgens de analist "herboren, veel nadrukkelijker aanwezig en efficiënter".

Voor Albert is het evenzeer veelzeggend dat jonge spelers hun kans grijpen zonder het evenwicht van de ploeg te verstoren. "Wat ik ook graag zie, is dat jonge spelers hun kans hebben gegrepen (Solheid, Kera), zonder dat de wissels iets veranderen aan de stabiliteit of de automatismen."





"Iedereen komt in een elftal terecht dat draait en de zwakke plekken van de tegenstander weet uit te buiten. De Zebra's tonen dat spelen zonder supporters hen sportief gezien misschien zelfs niet benadeelt", besloot Philippe Albert.