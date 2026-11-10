Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk
Word fan van Charleroi! 647

Charleroi staat momenteel vierde in de Pro League en beleeft voorlopig een sterk seizoen. De vraag is of de Zebra's ook in de bovenste regionen kunnen blijven meedraaien. Ex-Carolo Philippe Albert ziet daar alvast redenen genoeg voor.

Na elf speeldagen heeft Charleroi 27 punten op de teller staan. De ploeg van Mario Kohnen won negen wedstrijden en moest zich slechts twee keer gewonnen geven.

De Carolos haalden afgelopen zaterdag fors uit op het veld van Westerlo: 1-5. Het was al de tweede ruime zege op rij, na de 5-2 tegen La Louvière. De laatste nederlaag dateert van 24 oktober, toen Antwerp met duidelijke 3-0-cijfers te sterk was. Daarna heeft Charleroi zich wel overtuigend herpakt.

"Met tien doelpunten in twee wedstrijden en die collectieve controle is Charleroi vandaag meer dan een outsider. Ik zie hen niet in elkaar zakken zoals vorig jaar", vertelde Philippe Albert aan Sudinfo. Club Brugge en Union SG, die worden gezien als de grootste titelkandidaten, zullen nog moeten opletten.

Albert ziet een evenwichtige kern bij Charleroi

De voormalige verdediger is ook overtuigd van de kwaliteit en de balans in de Carolo-kern. Hij wijst onder meer op Freddy Mbemba, die volgens hem Parfait Guiagon uitstekend heeft vervangen. Ook Scheidler maakt indruk op Albert: de aanvaller oogt volgens de analist "herboren, veel nadrukkelijker aanwezig en efficiënter".

Voor Albert is het evenzeer veelzeggend dat jonge spelers hun kans grijpen zonder het evenwicht van de ploeg te verstoren. "Wat ik ook graag zie, is dat jonge spelers hun kans hebben gegrepen (Solheid, Kera), zonder dat de wissels iets veranderen aan de stabiliteit of de automatismen."

"Iedereen komt in een elftal terecht dat draait en de zwakke plekken van de tegenstander weet uit te buiten. De Zebra's tonen dat spelen zonder supporters hen sportief gezien misschien zelfs niet benadeelt", besloot Philippe Albert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi

Meer nieuws

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

17:20
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
2
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
7
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
1
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
7
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
2
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
4
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
1
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
113
Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1
'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

10:20
19
Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

10:40
Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
6
Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

10:00
Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

09:00
Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

09:20
Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

08:20
14
Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

08:00
Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

08:40
Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

07:45
Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

07:00
2
Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

07:30
3
Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

07:20
3
LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

06:30
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

23:00
59
Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

22:20
'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

22:40
3
Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

21:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Dostojewski Dostojewski over Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League Goro Goro over Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal FCBalto FCBalto over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..." H.J. H.J. over Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan" Geert66 Geert66 over Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen Geert66 Geert66 over Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht TIGERMANIA TIGERMANIA over Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved