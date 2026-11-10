Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment
Foto: © photonews

Thibaut Courtois blijft ook naast het voetbal aan zijn toekomst bouwen. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels investeert via zijn investeringsvehikel NXTPLAY voortaan ook in padel. Samen met zakenpartner Gonzalo Vila stapt hij in Gallop Global, de organisatie achter onder meer de Emaar Dubai Premier Padel P1, een prestigieus toernooi op de internationale padelkalender.

Courtois maakte zijn nieuwe investering bekend tijdens de technologieconferentie Web Summit in Lissabon. De Limburger is al langer een liefhebber van de racketsport en volgt naar eigen zeggen het internationale circuit op de voet. De sterke groei van padel en de uitstraling van grote toernooien overtuigden hem om ook zakelijk in die wereld te stappen.

Courtois wil meer bieden dan alleen kapitaal

Met NXTPLAY wil Courtois niet zomaar geld investeren. Hij ziet ook mogelijkheden om zijn ervaring als topsporter, zijn internationale netwerk en zijn mediabereik in te zetten om projecten verder te ontwikkelen. Gallop Global organiseert evenementen op hoog niveau en wil met de Belgische doelman aan boord ook nieuwe markten bereiken.

Ook bij Gallop Global klinkt tevredenheid over de samenwerking. CEO Iván Modia benadrukt dat Courtois en zijn team niet alleen financiële middelen meebrengen, maar ook internationaal deuren kunnen openen. De ambitie reikt dus verder dan één toernooi in Dubai. 

De padelinvestering past in een steeds indrukwekkender zakelijk parcours. Courtois heeft de voorbije jaren belangen opgebouwd in uiteenlopende sportprojecten. Zo stapte hij eerder in Sierra Racing Club, een powerboatteam dat actief is in de internationale racewereld op het water. Maar dat is lang niet alles. Hij blijkt van alle markten thuis te zijn.

Van Le Mans tot Racing Genk

Ook in het voetbal is Courtois steeds nadrukkelijker aanwezig als investeerder. Hij werd mede-eigenaar van de Franse club Le Mans, waar hij samen met onder anderen tennisicoon Novak Djokovic en voormalig Formule 1-piloot Felipe Massa betrokken is. Na de promotie van de club naar de Ligue 1 kondigde hij ook een investering in het Spaanse CD Extremadura aan.

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Daarnaast haalde de Rode Duivel de voorbije maanden ook de banden met Racing Genk aan. De doelman investeerde in zijn ex-club, waar hij zijn opleiding genoot en zijn professionele carrière lanceerde. Eerder waren er gesprekken met Sporting Hasselt, maar uiteindelijk kwam er een overeenkomst met de Limburgers.

Intussen heeft Courtois belangen in of had hij die in een twintigtal bedrijven. Zijn nieuwste stap in de padelwereld toont dat zijn ambities buiten het voetbal steeds internationaler worden.

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