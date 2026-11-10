Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Senne Lammens beleeft bijzonder moeilijke weken bij Manchester United. De Belgische doelman kreeg zondag opnieuw zware kritiek na zijn fouten tegen Aston Villa (4-4). Toch probeert de voormalige Antwerp-keeper zich op zijn eigen manier te herpakken.

Tegen Aston Villa ging Lammens bij de eerste twee tegendoelpunten in de fout. De Engelse pers spaarde hem achteraf niet. Ook Roy Keane en Ashley Young waren bijzonder kritisch. Vooral zijn terugval na een sterk eerste seizoen baart zorgen.

Lammens offert zelfs vrije dagen op

Volgens de Daily Mail staat Lammens bij Manchester United bekend om zijn uitzonderlijke werkethiek. De 24-jarige doelman komt geregeld als een van de eersten aan op het trainingscomplex en vertrekt vaak als een van de laatsten. Hij zou zelfs vrije dagen opofferen om extra te trainen.

Daarnaast houdt Lammens al langer een persoonlijk dagboek bij. Daarin schrijft hij zijn gedachten en ervaringen neer om moeilijke momenten beter te verwerken. Die gewoonte helpt hem om na teleurstellingen opnieuw met een heldere geest aan de volgende wedstrijd te beginnen.

Niet iedereen bij Manchester United twijfelt

Opvallend genoeg klinkt er binnen Manchester United ook een ander geluid. Volgens de Engelse krant vinden bepaalde mensen binnen de club dat Lammens op verschillende onderdelen zelfs vooruitgang heeft geboekt tegenover vorig seizoen. Zijn individuele fouten zijn dus niet het volledige verhaal.

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Ook de defensieve problemen van Manchester United spelen een belangrijke rol. De ploeg slikte dit seizoen al negentien doelpunten in tien competitiewedstrijden. Lammens krijgt daardoor bijzonder veel werk op te knappen. De komende interlandperiode bij de Rode Duivels biedt hem alvast de kans om even afstand te nemen van de moeilijke situatie in Manchester.