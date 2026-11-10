Doelman moet wel heel drastisch ingrijpen na incident in Nederland: "Ik ga professionele hulp zoeken"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Doelman moet wel heel drastisch ingrijpen na incident in Nederland: "Ik ga professionele hulp zoeken"
Foto: © photonews
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Etienne Vaessen heeft aangekondigd dat hij professionele hulp gaat zoeken om zijn emoties beter onder controle te krijgen. De doelman van FC Groningen kwam afgelopen zondag opnieuw in opspraak na een woede-uitbarsting tijdens het verloren uitduel tegen AZ (4-3).

Via Instagram bood de 31-jarige Surinamer zijn excuses aan. Hij erkent dat zijn gedrag niet alleen hemzelf, maar ook zijn ploeg en de club schaadt. “En dat is helaas ook niet voor het eerst”, geeft hij zelf toe.

Het incident in Alkmaar vond plaats in de slotfase van een wedstrijd die FC Groningen helemaal uit handen had gegeven. De bezoekers leken lange tijd op weg naar een knappe overwinning. Jacob Ondrejka opende al na twee minuten de score, waarna AZ via Mexx Meerdink langszij kwam. Na rust zorgden Brynjólfur Willumsson en Thom van Bergen voor een 1-3-voorsprong. AZ knokte zich echter terug dankzij doelpunten van Ayoub Oufkir en Mateo Chávez.

Van mogelijke stunt naar complete chaos in Alkmaar

Bij een 3-3-stand ging het vervolgens helemaal mis voor Vaessen. De doelman kwam uit bij een poging van Oufkir en haalde de AZ-aanvaller onderuit. Scheidsrechter Jannick van der Laan wees naar de stip en gaf Vaessen geel. De keeper was het absoluut niet eens met die beslissing en bleef hevig protesteren. Toen hij niet naar de aanwijzingen van de scheidsrechter luisterde, kreeg hij zijn tweede gele kaart en dus rood.

Ook na zijn uitsluiting bleef Vaessen bijzonder opgefokt. Zijn ploeggenoten moesten hem bij de scheidsrechter weghalen. Mexx Meerdink zette de strafschop vervolgens om en bezorgde AZ alsnog de overwinning. Het werd voor Groningen helemaal een dramatische slotfase, want ook verdediger Hans Hateboer kreeg nog rood. De ploeg eindigde de wedstrijd met negen spelers.

Het incident komt bovendien kort nadat Vaessen ook internationaal in opspraak kwam. Na de Nations League-wedstrijd tussen Suriname en Guatemala op 6 oktober ontstond een opstootje tussen spelers en stafleden. De wedstrijd was ontsierd door racistische spreekkoren aan het adres van de Surinaamse spelers.

Vaessen raakte betrokken bij de confrontatie en maakte ook een obsceen gebaar richting het publiek. De CONCACAF legde hem daarvoor een schorsing van vier interlands op: drie wedstrijden voor zijn aandeel in het opstootje en één voor onsportief gedrag tegenover de toeschouwers.

Vaessen neemt verantwoordelijkheid en trekt zich terug

De doelman beseft dat zijn gedrag een terugkerend probleem is. “Ik wil er alles aan doen om in de toekomst beter met dit soort situaties om te gaan. Ik moet, wil en ga hiermee aan de slag”, schrijft hij. Met de hulp van FC Groningen zal hij zich professioneel laten begeleiden. Hij beseft dat het geen eenvoudig traject wordt en dat er ongetwijfeld momenten zullen zijn waarop het moeilijk loopt.

Vaessen benadrukt ook dat hij als topsporter een voorbeeldfunctie heeft. “Dan moet je je emoties beter kunnen beheersen.” Hij wil de komende periode zijn volledige aandacht aan dat proces besteden, naast zijn verplichtingen op het veld. De club had na het incident tegen AZ al aangekondigd met hem in gesprek te gaan. Algemeen directeur Frank van Mosselveld liet weten dat het gedrag intern besproken zou worden en dat Groningen hem daarbij wilde helpen.

Om zich op zijn begeleiding te kunnen concentreren, trekt Vaessen zich voorlopig terug uit de media. Hij gaat offline en zal de komende periode geen interviews geven. Hij vraagt supporters en journalisten om daarvoor begrip te tonen. “Het moet nu niet over Etienne Vaessen gaan, maar over FC Groningen”, klinkt het. Sportief moet hij alvast een wedstrijd toekijken: door zijn rode kaart mist hij de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen op 21 november.

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