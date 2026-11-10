Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

Hugo Cuypers heeft eindelijk zijn langverwachte selectie voor de Rode Duivels beet. De 29-jarige spits kreeg vorige week een telefoontje van bondscoach Mark van Bommel. “Ik was net aan het slapen, tijdens een lange siësta. Maar toen ik zag dat Van Bommel me een bericht had gestuurd, was ik snel wakker”, lacht hij.

De aanvaller van het Mexicaanse Monterrey kon zijn geluk niet op. Hij bracht het nieuws meteen aan zijn vrouw en zoontje, waarna ook familie en vrienden in België werden ingelicht. “Hun reacties waren emotioneel. Zonder twijfel is dit het mooiste moment uit mijn carrière.”

Van moeilijke start naar de Rode Duivels

Cuypers heeft een lange weg afgelegd. Bij Standard brak hij niet door, in Griekenland verloor hij kostbare tijd door een transferdispuut en bij Olympiakos kwam hij amper aan spelen toe. “De Hugo Cuypers van toen had nooit geloofd dat hij nog Rode Duivel kon worden”, geeft hij toe.

Via KV Mechelen en AA Gent knokte hij zich terug naar de top. Zijn prestaties bij Chicago Fire brachten hem eerder dit jaar al dicht bij een WK-selectie. “Dat ik er toen niet bij was, was een ontgoocheling. Maar daarna kwam mijn transfer naar Mexico.”

In Mexico vond hij wat hij zocht

Na tweeënhalf jaar in de MLS was Cuypers toe aan iets anders. “Het was een competitie zonder veel emotie. Tot de play-offs voelde het soms alsof je vriendschappelijke wedstrijden speelde. Voetbal was er niet echt een prioriteit.” Bij Monterrey vond hij opnieuw de passie en intensiteit die hij miste.

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De spits begon zijn Mexicaanse avontuur met zes doelpunten in twaalf competitiewedstrijden. Nu wil hij ook bij de Rode Duivels zijn kans grijpen. “Natuurlijk hoop ik op speelminuten, maar ik zie deze selectie vooral als een beloning voor het harde werk van de afgelopen jaren.”