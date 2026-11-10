Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Hugo Cuypers heeft eindelijk zijn langverwachte selectie voor de Rode Duivels beet. De 29-jarige spits kreeg vorige week een telefoontje van bondscoach Mark van Bommel. “Ik was net aan het slapen, tijdens een lange siësta. Maar toen ik zag dat Van Bommel me een bericht had gestuurd, was ik snel wakker”, lacht hij.

De aanvaller van het Mexicaanse Monterrey kon zijn geluk niet op. Hij bracht het nieuws meteen aan zijn vrouw en zoontje, waarna ook familie en vrienden in België werden ingelicht. “Hun reacties waren emotioneel. Zonder twijfel is dit het mooiste moment uit mijn carrière.”

Van moeilijke start naar de Rode Duivels

Cuypers heeft een lange weg afgelegd. Bij Standard brak hij niet door, in Griekenland verloor hij kostbare tijd door een transferdispuut en bij Olympiakos kwam hij amper aan spelen toe. “De Hugo Cuypers van toen had nooit geloofd dat hij nog Rode Duivel kon worden”, geeft hij toe.

Via KV Mechelen en AA Gent knokte hij zich terug naar de top. Zijn prestaties bij Chicago Fire brachten hem eerder dit jaar al dicht bij een WK-selectie. “Dat ik er toen niet bij was, was een ontgoocheling. Maar daarna kwam mijn transfer naar Mexico.”

In Mexico vond hij wat hij zocht

Na tweeënhalf jaar in de MLS was Cuypers toe aan iets anders. “Het was een competitie zonder veel emotie. Tot de play-offs voelde het soms alsof je vriendschappelijke wedstrijden speelde. Voetbal was er niet echt een prioriteit.” Bij Monterrey vond hij opnieuw de passie en intensiteit die hij miste.

Lees ook... Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment
De spits begon zijn Mexicaanse avontuur met zes doelpunten in twaalf competitiewedstrijden. Nu wil hij ook bij de Rode Duivels zijn kans grijpen. “Natuurlijk hoop ik op speelminuten, maar ik zie deze selectie vooral als een beloning voor het harde werk van de afgelopen jaren.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Turkije - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (12/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Turkije
Hugo Cuypers

Meer nieuws

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

20:18
Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

17:40
"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

20:00
1
Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

19:20
5
Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

19:03
1
Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

19:00
STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

18:40
Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

18:20
Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

18:00
Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

17:20
15
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

17:00
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
3
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
6
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
2
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
11
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
3
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
8
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
5
Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

07:30
3
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
6
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
119
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
1
Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1
Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

10:40
'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

10:20
19
Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

10:00
Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

09:20
Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

09:00
LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 12/11 België België
Engeland Engeland 12/11 Kroatië Kroatië
Italië Italië 12/11 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 12/11 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan" RememberLierse RememberLierse over Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen) Geert66 Geert66 over Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen' RememberLierse RememberLierse over Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag El Pulga El Pulga over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Brovan74 Brovan74 over Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete TIGERMANIA TIGERMANIA over "Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge" Geert66 Geert66 over Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht Goro Goro over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Tosa Inu Tosa Inu over Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved