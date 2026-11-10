Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 12 reacties
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht
Foto: © Photonews
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De topper tussen Club Brugge en Anderlecht krijgt mogelijk nog een bijzonder staartje. Na het 1-1-gelijkspel van zondag kwam aan het licht dat paars-wit een reglementaire fout had gemaakt. Blauw-zwart wil de zaak niet zomaar laten passeren en onderneemt nu verdere stappen.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Club Brugge een klacht indienen bij de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. De Bruggelingen willen dat de bevoegde instanties zich uitspreken over de fout van Anderlecht, dat slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad had staan in plaats van de verplichte zes.

Club Brugge wil dat regels worden nageleefd

Blauw-zwart is niet van plan om bijzonder veel energie in het dossier te steken. Volgens de krant beschouwt blauw-zwart de overtreding als een duidelijke zaak. Het is nu aan de voetbalbond en de bevoegde instanties om het reglement toe te passen.

Daarbij speelt vooral het principe een belangrijke rol. Club Brugge vindt dat de regels voor iedereen moeten gelden en ook consequent moeten worden nageleefd. Volgens HLN zijn de twee extra punten die blauw-zwart eventueel kan krijgen dan ook niet de voornaamste reden om de klacht in te dienen.

Anderlecht riskeert zware sanctie

De gevolgen kunnen nochtans bijzonder groot zijn voor Anderlecht. Paars-wit riskeert het behaalde punt te verliezen, maar ook een forfaitnederlaag behoort tot de mogelijkheden. In dat laatste scenario zou Club Brugge alsnog een 5-0-overwinning krijgen en twee extra punten aan zijn totaal toevoegen.

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De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal zal zich over het dossier moeten buigen. Anderlecht heeft de administratieve fout inmiddels erkend, maar welke sanctie eraan verbonden wordt, is voorlopig nog niet duidelijk. Tot er een officiële beslissing valt, blijft het resultaat van de topper gewoon 1-1.

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