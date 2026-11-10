Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

KRC Genk heeft Jess Thorup ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Daarbij circuleert ook de naam van Issame Charaï. De huidige coach van Westerlo behoort volgens Het Nieuwsblad tot een beperkt groepje kandidaten.

Stijn Stijnen had die piste eerder al genoemd in zijn podcast Ongefilterd. Het blijkt dus geen losse suggestie te zijn: Charaï wordt daadwerkelijk in verband gebracht met de trainersvacature bij de Limburgers.

Genk zoekt een ander profiel

De club wil na een moeilijke periode een nieuwe sportieve dynamiek creëren. De fysieke paraatheid en de data-gestuurde werking moeten naar een hoger niveau, zeker nu Genk binnenkort zijn nieuwe trainingscomplex in gebruik neemt.

Thorup slaagde er niet in om de ploeg voldoende vooruit te helpen. Ook zijn voorgangers Nicky Hayen en Thorsten Fink kregen de problemen niet volledig opgelost. Genk zoekt daarom iemand die beter past bij de gewenste evolutie van de club.

Zware opdracht voor de opvolger

Charaï is niet de enige kandidaat, maar zijn naam staat wel op de shortlist. De Westerlo-coach zou dus een stap hogerop kunnen zetten, al wacht de nieuwe trainer in Genk meteen een stevige uitdaging.

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Genk staat momenteel zevende en kan zich moeilijk een tweede seizoen zonder Europees voetbal veroorloven. De vierde plaats geldt als minimumdoel. De nieuwe coach moet bovendien niet alleen resultaten boeken, maar ook helpen om de fysieke en sportieve achterstand op de concurrentie weg te werken.