Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

De administratieve blunder van Anderlecht blijft de gemoederen beroeren. Paars-wit had tijdens de topper tegen Club Brugge slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad staan, terwijl dat er zes moeten zijn. Club Brugge wil verdere stappen ondernemen, maar Gert Verheyen en Steven Defour hebben daar een andere kijk op.

In de podcast 90 Minutes liet Verheyen verstaan dat hij de zaak als Club Brugge zou laten rusten. "Als ik van Club was, zou ik het laten passeren. Al vind ik wel dat er een gevolg aan gegeven moet worden. Anders kunnen andere clubs in de toekomst ook zeggen: 'Oei, sorry, wij hebben ook een foutje gemaakt.' Dat gaat natuurlijk niet."

Verheyen wil uitslag niet veranderen

Volgens Verheyen is er een belangrijk onderscheid tussen een administratieve fout en een overtreding die de wedstrijd daadwerkelijk beïnvloedt. "Alleen hoeft dat voor mij de uitslag van vandaag niet te veranderen. De impact op de wedstrijd is zo goed als nihil."

De voormalige Club Brugge-speler benadrukte dat Anderlecht geen niet-speelgerechtigde speler had opgesteld. Dat maakt de situatie volgens hem anders. Bovendien denkt Verheyen dat weinig voetballers op deze manier een overwinning zouden willen behalen.

Defour sluit zich aan bij Verheyen

Ook Steven Defour vindt dat de 1-1-eindstand behouden moet blijven. "Absoluut. Ik vind dat je de score moet behouden. De wedstrijd is gespeeld, maar er moet wel een soort straf aan vasthangen", stelde de voormalige middenvelder van Anderlecht.

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Defour vindt vooral dat zo'n administratieve blunder niet mag gebeuren op het hoogste niveau. "We zitten in 2026. Je mag toch verwachten dat zulke zaken professioneel worden aangepakt." Beide analisten pleiten dus voor een sanctie, maar vinden dat Club Brugge de wedstrijd niet alsnog op papier moet winnen.