Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep
Foto: © photonews
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Manchester United overweegt om Michael Carrick te ontslaan. Nu groeit binnen de clubleiding de overtuiging dat een trainerswissel noodzakelijk is. Dat zou ook grote gevolgen hebben voor Rode Duivels Youri Tielemans en Senne Lammens.

Carrick kreeg na de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Bournemouth nog drie wedstrijden om het tij te keren. United verloor vervolgens van Chelsea (2-0), won van AS Roma (3-2) en speelde zondag spectaculair 4-4 gelijk tegen Aston Villa. Die resultaten lijken onvoldoende om zijn positie veilig te stellen.

Clubleiding bespreekt ontslag

Volgens The Guardian leidt sportief directeur Jason Wilcox momenteel een interne evaluatie. Hij overlegt met CEO Omar Berrada, waarna een aanbeveling wordt voorgelegd aan Sir Jim Ratcliffe. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.

De situatie bij Manchester United is bijzonder zorgwekkend. De Engelse grootmacht staat na tien speeldagen op de achttiende plaats in de Premier League, met amper acht punten. Bovendien won de ploeg slechts drie van haar laatste vijftien officiële wedstrijden.

Twee grote namen in beeld

Achter de schermen wordt al nagedacht over mogelijke opvolgers. Mauricio Pochettino, momenteel bondscoach van de Verenigde Staten, zou openstaan voor de functie. Ook Eddie Howe, de voormalige trainer van Newcastle United, staat op het verlanglijstje.


Voor Tielemans en Lammens zou een ontslag opnieuw een grote verandering betekenen. Beide Rode Duivels stonden zondag nog in de basis tegen Aston Villa. Tielemans scoorde zelfs zijn eerste doelpunt voor United, terwijl Lammens vier keer werd geklopt. Of Carrick na de interlandbreak nog op de bank zit, is voorlopig hoogst onzeker.

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Michael Carrick
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