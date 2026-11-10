Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

RC Lens heeft trainer Yannick Cahuzac ontslagen. De Fransman betaalt de rekening voor de zwakke reeks van de club, die in alle competities drie keer op rij verloor. Thorgan Hazard, de enige Belg in de Lens-selectie, krijgt de komende weken dus mogelijk een nieuwe coach.

De zware nederlaag tegen Como zal zonder twijfel blijven kleven aan het korte bewind van Yannick Cahuzac bij RC Lens. De Franse club ging met liefst 1-9 onderuit tegen de Italianen en werd daarbij op alle vlakken afgetroefd.

Lens verloor vier van zijn laatste vijf wedstrijden. In de Champions League ging het mis tegen Club Brugge (0-3) en Como (1-9), terwijl de ploeg in de competitie ook verloor van Lille (0-1) en zondag van Marseille (1-2).

Die partij tegen Marseille werd meteen de laatste van Cahuzac op de bank van Lens. Volgens L'Équipe heeft Lens besloten om de trainer te ontslaan. De coach uit Ajaccio was amper twee maanden geleden aangesteld.

Thorgan Hazard wacht af wie nieuwe trainer wordt

Voor Thorgan Hazard betekent het ontslag dat hij zich opnieuw zal moeten aanpassen. De Rode Duivel is momenteel de enige Belg in de kern van Lens en krijgt mogelijk snel te maken met andere accenten en keuzes van een nieuwe technische staf.

Pierre Sage genoemd als mogelijke opvolger

De zoektocht naar een opvolger is intussen volop aan de gang. Daarbij valt onder meer de naam van Pierre Sage, die bij Crystal Palace richting een ontslag zou gaan.





Sage verliet Lens afgelopen zomer nog om aan de slag te gaan bij de Engelse club. Zijn avontuur in de Premier League dreigt echter snel af te lopen. Een terugkeer naar Lens wordt daarom al genoemd als mogelijke piste.