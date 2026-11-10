Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

Na de twee duels met de Rode Duivels neemt Frankrijk het in de laatste interlandperiode van het jaar op tegen Italië en Turkije. De selectie van Zinedine Zidane bevat ook een verrassende nieuwkomer.

Maandag staat bij de Franse nationale ploeg traditioneel in het teken van de eerste bijeenkomst en een medische stand van zaken. Soms melden opgeroepen spelers zich wel bij de selectie, maar volgt na overleg met de staf alsnog de vaststelling dat ze niet fit genoeg zijn.

Dat is nu het geval voor Pierre Kalulu. De verdediger liep een blessure op bij Juventus en moet daardoor verstek laten gaan voor de laatste twee interlands van Frankrijk in 2026.

Frankrijk zoekt oplossingen op de rechtsback

Kalulu werd tegen België nog uitgespeeld als rechtsachter, hoewel hij van nature een centrale verdediger is. Dat zegt veel over de beperkte opties die Frankrijk op die positie momenteel heeft. Ook Jules Koundé, eveneens een centrale verdediger die vaak op rechts wordt ingezet, is niet beschikbaar.

Zinedine Zidane kiest daarom voor een opvallende oplossing. De Franse bondscoach heeft Saël Kumbedi opgeroepen, een 21-jarige verdediger van Wolfsburg dat in de Duitse tweede klasse uitkomt. Voor Kumbedi is het zijn eerste selectie bij de A-ploeg: voordien speelde hij enkel voor Frankrijk Onder 21.

De omstandigheden spelen uiteraard mee, maar Zidane toont zo wel dat hij ook buiten de grootste competities naar oplossingen durft te zoeken. Zijn voorganger Didier Deschamps kreeg in het verleden geregeld het verwijt dat de clubstatus van een speler te zwaar doorwoog bij zijn selectiekeuzes.



