Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

Mamadou Diakhon heeft zich niet populair gemaakt bij Club Brugge. De Franse flankaanvaller ontbrak zondag tegen Anderlecht nadat hij eerder op de week boos de training had verlaten. Hij kon niet verkroppen dat hij niet in de basis zou staan. Hein Vanhaezebrouck heeft weinig begrip voor zijn gedrag en is bijzonder kritisch voor de 21-jarige winger.

"Diakhon heeft in de vele minuten die hij kreeg tot nu toe niks bewezen. Ook in zijn invalbeurten nadat Virgili de nummer één is geworden, heeft hij veel te weinig laten zien", vertelde Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. Volgens de analist had Diakhon zijn teleurstelling vooral op het veld moeten beantwoorden.

Vanhaezebrouck spaart Diakhon niet

"Er komt ook geen reactie van: 'Oké, je zet me eruit, ik zal een keer laten zien wie hier de beste winger is.' Nee, zelfs dat niet", ging Vanhaezebrouck verder. Hij begrijpt dan ook dat Ivan Leko ervoor kiest om andere spelers kansen te geven. "Als Diakhon dan als reactie wegloopt van de training en meteen in de auto stapt, zegt dat alles over die gast."

Nochtans betaalde Club Brugge zo'n negen miljoen euro voor Diakhon. Een stevige investering, maar volgens Vanhaezebrouck mag dat geen reden zijn om dergelijk gedrag zomaar te aanvaarden. "Club Brugge is een instituut, georganiseerd op alle niveaus. Dit moeten ze ook weer op zijn plaats krijgen."

Vanhaezebrouck vindt dat Club Brugge het probleem niet uitsluitend aan trainer Ivan Leko mag overlaten. "Het zou goed zijn als een aantal andere mensen binnen de club met Diakhon gaan praten, hem ondersteunen maar ook zeker terechtwijzen en zijn denkwijze even in vraag stellen."

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Volgens de analist moet Diakhon vooral beseffen dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn situatie. "Als hij dat vanuit verschillende hoeken hoort, gaat het misschien iets makkelijker zijn dan het enkel van de trainer moeten horen en daar de vijand in te zoeken. Het wordt tijd dat zijn ogen opengaan", besloot Vanhaezebrouck.