Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

Mamadou Diakhon ontbrak zondagmiddag verrassend genoeg bij Club Brugge voor de topper tegen Anderlecht. De speler zou er door een disciplinaire schorsing niet bij zijn geweest. En dus is de vraag stilaan wat er de komende dagen en weken met hem zal gebeuren.

Het zijn rare weken voor Mamadou Diakhon. Door de blessure van Jan Virgili leek hij op weg naar een basisplaats bij Club Brugge tegen RSC Anderlecht, al kreeg Lemaréchal in de wedstrijd tegen PSV in Eindhoven al de voorkeur op hem qua invaller voor de geblesseerde Spaanse winger.

Een veeg teken? Dat zou een paar dagen voor de wedstrijd van zondag blijken. Ivan Leko sprak met Diakhon en gaf aan dat het toch een plaats op de bank zou worden in de topper. Waarop de speler gewoon boos zijn biezen pakte op training en wegstoof met de wagen.

Diakhon kreeg disciplinaire sanctie bij Club Brugge ... Wat nu?

Dat gedrag bleef niet zonder gevolgen. Alle bronnen zijn het erover eens dat Diakhon een disciplinaire sanctie kreeg, waardoor hij zelfs niet meer op de bank mocht zitten bij Club Brugge tegen Anderlecht. Ivan Leko en zijn staff waren dan ook absoluut niet in hun nopjes met het gedrag van Diakhon.

Voor de jonge aanvaller is het al sinds zijn komst in de zomer van 2025 een beetje met ups en downs bij blauw-zwart, met deze keer opnieuw een down dus. Niet goed als je jezelf verder wil gaan ontwikkelen bij een topclub in ons land. En dus is de vraag: wat nu met Diakhon?

Onduidelijkheid rond Diakhon is groot

Er is op maandag een gesprek geweest met de speler en er zou alleen maar een financiële straf volgen. Van een langdurige trip richting B-kern is dus geen sprake. Tegen Mechelen zal hij er na de interlandbreak dus gewoon opnieuw bij zijn, al is nog maar de vraag wat Ivan Leko gaat doen.



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In tegenstelling tot Verhaeghe en co is Leko al langer kritisch voor (de werkijver van) Diakhon. De voorbije maanden viel hij al een paar keer wat uit de gratie. Koelt alles ook nu zonder blazen of moeten we stilaan vrezen dat het nooit echt goed gaat komen?