Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

De Belgische voetbalbond wil vermijden dat het nog meer grote talenten ziet kiezen voor een ander land. Na dossiers zoals die van Konstantinos Karetsas, Jorthy Mokio, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi en Rayane Bounida wordt de aanpak rond spelers met een dubbele nationaliteit bijgestuurd. Simon Mignolet krijgt daarin een belangrijke rol.

De voormalige doelman is binnen de nieuwe sportieve structuur van de KBVB aangesteld als technisch manager en werkt nauw samen met Pierre Locht. Die laatste nam de leiding over het sportieve departement over van Vincent Mannaert, die eind september CEO werd. De bond kiest daarbij voor continuïteit, maar wil de werking verder professionaliseren.

Mignolet moet talenten en families overtuigen

Samen met talentenverantwoordelijke Roy Pieters moet Mignolet persoonlijk contact leggen met jonge spelers en hun families. Het gaat niet om druk uitoefenen, benadrukt hij, maar om luisteren en duidelijk maken welk sportief project België kan aanbieden. “De enige manier is om met de speler en zijn familie rond de tafel te zitten en een duidelijk plan voor te stellen”, klinkt het bij Sudinfo.

De KBVB wil jongeren dus vroeger bereiken en hen een concreet toekomstperspectief geven. Ook de mogelijke gevolgen voor hun carrière moeten duidelijk worden uitgelegd. De aanstellingen van Igor Vetokele bij de Rode Duivels, Dedryck Boyata bij de U21 en Joachim Mununga bij de U17 passen in die strategie. Mensen met een dubbele nationaliteit kunnen helpen om jonge spelers makkelijker te bereiken en zich thuis te laten voelen.

Bond wil ook betere samenwerking met clubs

De nieuwe aanpak gaat verder dan alleen de keuze voor een nationale ploeg. Pierre Locht wil de samenwerking met clubs, de Pro League en de Vlaamse en Franstalige vleugels versterken. Ook de integratie van het vrouwenvoetbal en futsal in één sportieve structuur moet voor meer samenhang zorgen.

De recente discussie met Anderlecht over de vrijgave van enkele jonge spelers voor het WK U17 toont hoe moeilijk die samenwerking soms is. De Brusselaars hielden onder anderen Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea en Noah Kalonji thuis omdat het toernooi buiten de officiële FIFA-periode valt. Mignolet betreurt dat, maar benadrukt dat er vooraf open werd gecommuniceerd.



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Locht pleit daarom ook voor een beter evenwicht in de internationale kalender, zodat clubs en nationale ploegen hun sportieve plannen kunnen uitvoeren.