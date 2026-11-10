Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden
Foto: © photonews

De Belgische voetbalbond wil vermijden dat het nog meer grote talenten ziet kiezen voor een ander land. Na dossiers zoals die van Konstantinos Karetsas, Jorthy Mokio, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi en Rayane Bounida wordt de aanpak rond spelers met een dubbele nationaliteit bijgestuurd. Simon Mignolet krijgt daarin een belangrijke rol.

De voormalige doelman is binnen de nieuwe sportieve structuur van de KBVB aangesteld als technisch manager en werkt nauw samen met Pierre Locht. Die laatste nam de leiding over het sportieve departement over van Vincent Mannaert, die eind september CEO werd. De bond kiest daarbij voor continuïteit, maar wil de werking verder professionaliseren.

Mignolet moet talenten en families overtuigen

Samen met talentenverantwoordelijke Roy Pieters moet Mignolet persoonlijk contact leggen met jonge spelers en hun families. Het gaat niet om druk uitoefenen, benadrukt hij, maar om luisteren en duidelijk maken welk sportief project België kan aanbieden. “De enige manier is om met de speler en zijn familie rond de tafel te zitten en een duidelijk plan voor te stellen”, klinkt het bij Sudinfo.

De KBVB wil jongeren dus vroeger bereiken en hen een concreet toekomstperspectief geven. Ook de mogelijke gevolgen voor hun carrière moeten duidelijk worden uitgelegd. De aanstellingen van Igor Vetokele bij de Rode Duivels, Dedryck Boyata bij de U21 en Joachim Mununga bij de U17 passen in die strategie. Mensen met een dubbele nationaliteit kunnen helpen om jonge spelers makkelijker te bereiken en zich thuis te laten voelen.

Bond wil ook betere samenwerking met clubs

De nieuwe aanpak gaat verder dan alleen de keuze voor een nationale ploeg. Pierre Locht wil de samenwerking met clubs, de Pro League en de Vlaamse en Franstalige vleugels versterken. Ook de integratie van het vrouwenvoetbal en futsal in één sportieve structuur moet voor meer samenhang zorgen.

De recente discussie met Anderlecht over de vrijgave van enkele jonge spelers voor het WK U17 toont hoe moeilijk die samenwerking soms is. De Brusselaars hielden onder anderen Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea en Noah Kalonji thuis omdat het toernooi buiten de officiële FIFA-periode valt. Mignolet betreurt dat, maar benadrukt dat er vooraf open werd gecommuniceerd.

Lees ook... Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Locht pleit daarom ook voor een beter evenwicht in de internationale kalender, zodat clubs en nationale ploegen hun sportieve plannen kunnen uitvoeren. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Turkije - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (12/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Turkije

Meer nieuws

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

20:18
Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

19:40
Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

17:40
Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

21:20
Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

21:00
Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

20:40
"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

20:00
10
Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

19:20
6
Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

19:03
1
Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

19:00
STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

18:40
Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

18:20
Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

18:00
Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

17:20
18
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

17:00
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
5
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
6
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
2
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
16
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
3
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
8
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
7
Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

07:30
3
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
6
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
127
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
1
Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1
Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

10:40
'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

10:20
20

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 12/11 België België
Engeland Engeland 12/11 Kroatië Kroatië
Italië Italië 12/11 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 12/11 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Joe Joe over "Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge" Venom#13 Venom#13 over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Vital Verheyen Vital Verheyen over Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..." Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen) El Pulga El Pulga over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Venom#13 Venom#13 over Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht' Vital Verheyen Vital Verheyen over Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond Don Bozhinov Don Bozhinov over Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan" Borak Borak over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved