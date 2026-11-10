'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 9 reacties
'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2072

KRC Genk gaat afscheid nemen van Jess Thorup. De Limburgse club heeft volgens Sacha Tavolieri beslist om de samenwerking met de Deense trainer stop te zetten. Daarmee komt er na amper enkele maanden alweer een einde aan zijn tweede passage in de Cegeka Arena.

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt dinsdag op X dat de beslissing inmiddels genomen is. De spelers die dinsdag aanwezig waren op het trainingscomplex van Genk, zouden al op de hoogte zijn gebracht van het vertrek van hun trainer.

Officiële aankondiging op komst

Volgens Tavolieri wordt verwacht dat KRC Genk het ontslag in de komende uren officieel bekendmaakt. De club heeft zelf voorlopig nog niet gecommuniceerd over de toekomst van Thorup.

De Deen kwam afgelopen zomer terug naar Genk als opvolger van Nicky Hayen en ondertekende een contract tot 2029. De resultaten vielen echter tegen. Na elf competitiewedstrijden hebben de Limburgers amper vijftien punten verzameld.

Nederlaag tegen Union lijkt laatste druppel

Afgelopen zondag verloor Genk nog met 1-0 op het veld van Union SG. Thorup verdedigde achteraf zijn spelers en sprak zelfs van een stap in de goede richting. De clubleiding lijkt daar nu anders over te oordelen.

Lees ook... Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Genk trekt zo met heel wat onzekerheid de interlandperiode in. Wie Thorup moet opvolgen, is nog niet bekend. De Limburgers moeten nu op zoek naar een nieuwe trainer die de ploeg opnieuw richting de top van het klassement kan loodsen.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Jess Thorup

Meer nieuws

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1
Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

21:40
1
Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
2
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
10
Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

10:40
Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

07:45
Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

10:00
Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

09:00
Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

09:20
Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

08:20
7
Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

08:00
Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

08:40
Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

07:00
2
Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

07:30
3
Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

07:20
3
Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

Jess Thorup verrast na nieuwe nederlaag KRC Genk en heeft boodschap voor de fans

13:20
4
LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

06:30
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

23:00
56
Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

22:20
'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

22:40
3
Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

21:20
1
📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

22:00
Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

21:00
Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

20:40
Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

20:20
37
Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

20:00
22
Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

Crisis bij Racing Genk wordt steeds groter: "Thorup maakt Genk zwakker dan ze zijn"

09/11
7
Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
301
Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

19:40
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

16:40
Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

19:20
Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter

Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter

19:10
'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

19:00
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

17:00
Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

18:30
4
Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over 'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht' Cul-de-sac Cul-de-sac over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Atletico1988 Atletico1988 over Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig" Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel TIGERMANIA TIGERMANIA over Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup Olympia86 Olympia86 over Hij ging woedend naar huis: dit is de echte reden voor afwezigheid Diakhon tegen Anderlecht Straffe Straffe over Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen' Olympia86 Olympia86 over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Olympia86 Olympia86 over Coosemans verrast na Club-Anderlecht: “We zijn heel tevreden met het geleverde voetbal” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved