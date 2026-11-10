'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

KRC Genk gaat afscheid nemen van Jess Thorup. De Limburgse club heeft volgens Sacha Tavolieri beslist om de samenwerking met de Deense trainer stop te zetten. Daarmee komt er na amper enkele maanden alweer een einde aan zijn tweede passage in de Cegeka Arena.

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt dinsdag op X dat de beslissing inmiddels genomen is. De spelers die dinsdag aanwezig waren op het trainingscomplex van Genk, zouden al op de hoogte zijn gebracht van het vertrek van hun trainer.

Officiële aankondiging op komst

Volgens Tavolieri wordt verwacht dat KRC Genk het ontslag in de komende uren officieel bekendmaakt. De club heeft zelf voorlopig nog niet gecommuniceerd over de toekomst van Thorup.

🇧🇪🚨🔵 EXCL - Jess Thorup leaves KRC Genk! The Limburg-based club has decided to part ways with the Danish coach and is expected to officially announce its decision in the coming hours. The players who were at Genk’s training ground this Tuesday have been informed. #mercato #JPL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 10, 2026

De Deen kwam afgelopen zomer terug naar Genk als opvolger van Nicky Hayen en ondertekende een contract tot 2029. De resultaten vielen echter tegen. Na elf competitiewedstrijden hebben de Limburgers amper vijftien punten verzameld.

Nederlaag tegen Union lijkt laatste druppel

Afgelopen zondag verloor Genk nog met 1-0 op het veld van Union SG. Thorup verdedigde achteraf zijn spelers en sprak zelfs van een stap in de goede richting. De clubleiding lijkt daar nu anders over te oordelen.



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Genk trekt zo met heel wat onzekerheid de interlandperiode in. Wie Thorup moet opvolgen, is nog niet bekend. De Limburgers moeten nu op zoek naar een nieuwe trainer die de ploeg opnieuw richting de top van het klassement kan loodsen.