Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?
Foto: © photonews

Liverpool staat voor een belangrijke beslissing over zijn doelmannen. Alisson Becker beschikt over een aflopend contract, maar de Braziliaan heeft nu zelf duidelijk gemaakt wat hij wil. Dat kan ook gevolgen hebben voor Lucca Brughmans, die afgelopen zomer voor een miljoenenbedrag werd overgenomen van KRC Genk.

De 34-jarige Alisson wil namelijk graag langer op Anfield blijven. "Mijn wens is om te blijven. Ik ben hier gelukkig en mijn familie ook", vertelde hij volgens Sky Sports na de 3-1-overwinning tegen Crystal Palace. "Ik wil nog altijd prijzen winnen en zo lang mogelijk op het hoogste niveau spelen."

Gesprekken zijn al begonnen

Alisson bevestigde bovendien dat zijn makelaar al met Liverpool spreekt over een contractverlenging. Zelf heeft hij nog niet rechtstreeks met de clubleiding onderhandeld. Een akkoord is er voorlopig niet, maar de Braziliaan maakt duidelijk dat hij zijn toekomst nog altijd bij de Reds ziet.

Dat zorgt voor een interessante situatie. Liverpool beschikt met Giorgi Mamardashvili al over een mogelijke opvolger, terwijl ook Brughmans komende zomer naar Engeland trekt. De Belgische doelman werd afgelopen zomer voor ongeveer 35 miljoen euro weggehaald bij Genk, waar hij dit seizoen op huurbasis blijft.

Liverpool bijzonder tevreden over Brughmans

Volgens Sky Sports is Liverpool bijzonder tevreden over de ontwikkeling van de 18-jarige Belg. Hij speelde dit seizoen alle wedstrijden bij Genk en bevestigt daarmee zijn grote potentieel.

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Toch is nog niet beslist welke rol Brughmans volgend seizoen krijgt. Liverpool overweegt zowel een onmiddellijke aansluiting bij de eerste ploeg als een start bij de beloften. Een contractverlenging van Alisson kan die beslissing beïnvloeden. Voor Brughmans wordt het dus afwachten welke plannen de Engelse topclub precies met hem heeft.

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