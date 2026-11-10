Manuel Neuer heeft het gehad: Bayern München denkt aan... 'blunderkeeper' om hem te vervangen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Manuel Neuer heeft het gehad: Bayern München denkt aan... 'blunderkeeper' om hem te vervangen
Foto: © photonews
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Bij Bayern München loopt een tijdperk stilaan ten einde. Manuel Neuer staat voor zijn laatste maanden in Beieren en na dit seizoen lijkt de 40-jarige doelman zijn carrière af te sluiten. De Duitse recordkampioen speurt intussen naar ervaring om het nakende vertrek van zijn iconische aanvoerder op te vangen.

Manuel Neuer blijft dit seizoen de eerste keuze bij Bayern München wanneer hij fit is, al krijgt ook Jonas Urbig steeds meer speelminuten. De jonge doelman werd in 2025 aangetrokken en geldt als een optie voor de toekomst, maar de club bereidt zich tegelijk voor op het afscheid van haar legendarische nummer één.

Het contract van Neuer loopt komende zomer af. De ex-doelman van Schalke 04 kwam in 2011 naar München en groeide uit tot een van de grootste keepers uit de clubgeschiedenis. Voor trainer Vincent Kompany wacht dus een delicate zoektocht: Neuer vervangen is geen evidentie, zeker niet met enkel een onervaren alternatief in de selectie.

Ervaren Duitse keepers op de lijst

Volgens Sky Germany kijkt Bayern nadrukkelijk naar Duitse doelmannen met een pak ervaring. Oliver Baumann zou daarbij bovenaan het verlanglijstje staan. De 36-jarige sluitpost van Hoffenheim speelde al 532 wedstrijden in de Bundesliga, is dertienvoudig Duits international en maakte deel uit van de Duitse WK-selectie.

Ook Bernd Leno wordt genoemd. De 34-jarige keeper is een vaste waarde bij Fulham, maar kent het Duitse voetbal door en door na 304 wedstrijden voor Bayer Leverkusen. Daar komen nog 125 optredens voor Arsenal bij. Leno verzamelde negen interlands voor Duitsland en zou Bayern dus meteen een betrouwbare, gelouterde oplossing kunnen bieden.

Opmerkelijke comeback lonkt voor Loris Karius

De opvallendste naam in het dossier is echter die van Loris Karius. De 33-jarige doelman staat momenteel onder contract bij Schalke 04 en kent een bijzonder grillig parcours. Hij gold ooit als een groot Duits keeperstalent, verdiende in 2016 een transfer van Mainz naar Liverpool, maar werd wereldnieuws door zijn twee zware fouten in de Champions League-finale van 2018.

Die pijnlijke avond tegen Real Madrid bleef lang aan Karius kleven. Toch heeft hij zijn loopbaan nieuw leven ingeblazen. Eerst bij Newcastle, en vooral sinds zijn overstap naar Schalke in 2025, vond hij opnieuw ritme en vertrouwen. Hij hielp de Königsblauen terug naar de Bundesliga en presteert er ook dit seizoen degelijk.

Een transfer naar Bayern München zou voor Karius een van de meest verrassende rehabilitaties in het Europese topvoetbal zijn. Of de Duitse grootmacht hem effectief als opvolger van Neuer ziet, moet nog blijken, maar zijn naam op de shortlist maakt het dossier alvast opvallend.

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