Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

De interland tussen België en Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion begon tijdens de voorbije interlandperiode enkele minuten te laat. De UEFA heeft de Franse bond daar nu een rekening voor gepresenteerd.

Het beeld was opmerkelijk: de Rode Duivels stonden lange minuten te wachten in de spelerstunnel, zonder enig spoor van hun Franse tegenstander. Les Bleus verschenen uiteindelijk wel, maar met vertraging. Daardoor werd ook de aftrap uitgesteld.

De reden voor die vertraging? De tape rond de kousen had niet de juiste kleur. Dat moest vlak voor de wedstrijd nog worden aangepast, waardoor de spelers later dan gepland uit de kleedkamer kwamen.

UEFA grijpt in na vertraging in Brussel

Een situatie die doet denken aan het amateurvoetbal en bij heel wat toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion voor verbazing zorgde. Bij de UEFA kon er minder om gelachen worden. De Europese voetbalbond houdt strikt vast aan het wedstrijdprotocol.

De Franse voetbalbond heeft daarom een boete van 10.000 euro gekregen. Frankrijk zal de keuze van de tapekleur voortaan dus wellicht nauwgezetter controleren.



Bij zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Les Bleus in Turkije was Zinedine Zidane al te laat op de bank aangekomen, waardoor hij La Marseillaise miste. Frankrijk treft de Turken zondag opnieuw, ditmaal op verplaatsing in Italië.