Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

KRC Genk heeft dinsdag officieel het ontslag van Jess Thorup bekendgemaakt. De Deense trainer moet na amper vier maanden alweer vertrekken bij de Limburgers. Ook assistent-trainer Imre Szabics verlaat de club. De tegenvallende resultaten en het gebrek aan vooruitgang in het spel hebben de clubleiding overtuigd om in te grijpen.

Genk staat na elf speeldagen op de zevende plaats in de Jupiler Pro League, met amper vijftien punten op 33. De Limburgers wonnen slechts vier competitiewedstrijden, speelden drie keer gelijk en verloren vier keer.

Vooral buitenshuis loopt het bijzonder moeilijk. Genk pakte op verplaatsing amper twee punten op achttien en slaagde er nog niet in om een uitwedstrijd te winnen. Een bijzonder teleurstellende balans voor een club die opnieuw wil meestrijden aan de top.

Recente resultaten geven doorslag

De laatste weken werd de situatie steeds moeilijker. Na een 3-0-nederlaag tegen Club Brugge volgden nog overwinningen tegen KV Kortrijk en Standard. Die zorgden even voor hoop op beterschap, maar vervolgens ging Genk opnieuw onderuit.

Eerst werd met 1-0 verloren op het veld van KV Mechelen, waarna afgelopen zondag ook Union SG met dezelfde cijfers te sterk bleek. Vooral de prestatie tegen Union zorgde voor nieuwe vragen. Genk slaagde er niet in om ook maar één schot op doel te produceren. Dat was al sinds 2017 niet meer gebeurd.

In zijn officiële verklaring benadrukt Genk dat het niet alleen om de resultaten gaat. 'Dit is niet het niveau dat KRC Genk van zichzelf verwacht. Ook in het spel zag de clubleiding de voorbije weken niet de vooruitgang die nodig is om opnieuw mee te strijden aan de top', klinkt het bij de Smurfen.



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Genk heeft geduld gehad

De club wou het verhaal vooral uit de media houden. 'KRC Genk koos de voorbije weken bewust voor interne gesprekken, in plaats van het debat in de media te voeren. De club wilde de trainersstaf alle kansen geven om samen met de spelersgroep de kar te keren. Dat is niet gelukt. Na een grondige evaluatie vindt de clubleiding dat een nieuwe impuls nodig is.'

Daarmee komt een bijzonder snel einde aan de tweede passage van Thorup bij Genk. De Deen werd afgelopen zomer nog aangesteld als opvolger van Nicky Hayen en tekende een contract tot 2029. Tot er een nieuwe hoofdtrainer is gevonden, nemen Peter Balette en Domenico Olivieri de trainingen over. Genk bedankt Thorup en Szabics voor hun inzet en professionaliteit. De zoektocht naar een opvolger wordt nu opgestart. Welke namen zouden openstaan voor de uitdaging?