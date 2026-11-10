Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea
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Chelsea heeft zijn medewerkers gewaarschuwd na een opvallend incident rond Fantasy Premier League. Via het populaire voetbalspelletje zou vertrouwelijke informatie over een blessure van João Pedro voortijdig zijn uitgelekt.

Het incident dateert van 24 oktober, toen Chelsea met 0-2 verloor van Tottenham. João Pedro ontbrak verrassend vanwege een dijbeenblessure. Nochtans hadden oplettende fans al voor de wedstrijd vermoedens dat de Braziliaanse aanvaller niet zou spelen.

Medewerkers verklappen onbedoeld blessure

Verschillende gebruikers van Fantasy Premier League hadden namelijk ontdekt dat accounts die vermoedelijk verbonden zijn aan Chelsea-medewerkers en mensen uit de spelersomgeving, João Pedro uit hun fantasyploeg hadden gehaald. Dat gebeurde nog voordat de club zijn blessure officieel bekendmaakte.

Volgens BBC Sport heeft Chelsea daarom een e-mail naar het personeel gestuurd. Daarin wordt gewaarschuwd voor de risico's van het gebruiken van vertrouwelijke informatie bij het samenstellen van fantasyploegen. Zelfs een eenvoudige spelerswissel kan tegenstanders waardevolle informatie opleveren.

Chelsea neemt maatregelen

Opvallend genoeg was trainer Xabi Alonso zelf niet op de hoogte van het mogelijke lek. "Ik ben niet zo bezig met dat fantasygedoe, dus ik wist er niets van", reageerde de Spanjaard na de wedstrijd tegen Tottenham. Chelsea beschouwt het incident voorlopig als een alleenstaand geval.


Een volledig verbod op Fantasy Premier League komt er dan ook niet. Chelsea wil vooral voorkomen dat medewerkers opnieuw onbewust informatie prijsgeven. Het probleem is niet nieuw in Engeland. Ook Arsenal nam onlangs maatregelen na een gelijkaardig incident rond voormalig Club Brugge-speler Christos Tzolis.

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