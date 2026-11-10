Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft een bijzonder moeilijk seizoen. De ploeg van Kevin De Bruyne staat na elf speeldagen pas op de tiende plaats in de Serie A. We moeten maar liefst 26 jaar teruggaan om een nog slechtere competitiestart van de Napolitanen te vinden. Trainer Massimiliano Allegri heeft nu een opmerkelijke beslissing genomen.

Napoli verzamelde amper vijftien punten uit elf wedstrijden. De laatste keer dat de club er op dit moment van het seizoen nog slechter voor stond, was in 2000/2001. Het 1-1-gelijkspel tegen Lazio van afgelopen weekend bracht nauwelijks beterschap.

Allegri stuurt spelers op vakantie

Opvallend genoeg heeft Allegri beslist om zijn spelers maar liefst vijf en een halve dag vrijaf te geven. De trainingen worden pas zaterdag 14 november hervat. Dat meldt Tuttosport. Zo'n lange rustperiode midden in het seizoen is bijzonder uitzonderlijk voor Napoli.

De beslissing zou mee bedoeld zijn om de rust binnen de club te herstellen na enkele bijzonder moeilijke weken. Allegri wil zijn spelers daarna intensief laten trainen, met het belangrijke competitieduel tegen Torino van 21 november in het vooruitzicht.

Napoli wil stevig ingrijpen op transfermarkt

Ondertussen heeft Allegri volgens Tuttosport ook een duidelijk signaal gegeven aan voorzitter Aurelio De Laurentiis en sportief directeur Giovanni Manna. De trainer zou tijdens een gesprek om vier wintertransfers hebben gevraagd. Napoli lijkt eerder twee versterkingen te zullen halen.



De prioriteit ligt bij een nieuwe middenvelder en een spits. Onder meer Darryl Bakola van Sassuolo en Gustavo Varela worden genoemd als mogelijke versterkingen. Allegri hoopt daarnaast enkele geblesseerde spelers te recupereren. De komende weken worden cruciaal voor Napoli, dat ondanks de bijzonder teleurstellende competitiestart nog altijd op een Champions League-ticket mikt.