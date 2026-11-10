Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

RAAL La Louvière is volop op zoek naar een opvolger voor Edward Still. Daarbij kijkt de club niet alleen naar Yves Vanderhaeghe, maar ook naar Sven Vandenbroeck. Die laatste is eveneens een kandidaat om de trainersstoel bij de Henegouwers over te nemen. Er zouden zelfs al contacten zijn geweest tussen beide partijen.

Still werd afgelopen weekend ontslagen na de 0-1-nederlaag tegen Cercle Brugge. De promovendus staat met amper zeven punten uit elf wedstrijden op een degradatieplaats. De clubleiding had de trainer nog een laatste kans gegeven, maar de resultaten bleven onder de verwachtingen.

Vandenbroeck heeft ervaring in binnen- en buitenland

Voor Vandenbroeck zou een eventuele aanstelling bij RAAL een nieuwe kans betekenen om zich in het Belgische profvoetbal te bewijzen. De 47-jarige Vilvoordenaar was tot maart 2026 aan de slag bij Zulte Waregem. Hij leidde Essevee in zijn eerste seizoen naar de titel in de Challenger Pro League en de bijhorende promotie naar de Jupiler Pro League.

Zijn parcours is behoorlijk internationaal. Vandenbroeck werkte onder meer als assistent bij OH Leuven en Kameroen, waar hij aan de zijde van Hugo Broos in 2017 de Afrika Cup won. Als hoofdtrainer boekte hij successen bij het Tanzaniaanse Simba SC, waarmee hij kampioen werd en ook de beker en supercup veroverde. Later won hij met FAR Rabat de Marokkaanse beker.

In België was hij eerder ook hoofdcoach bij Lierse. Daar nam hij in februari 2024 over en hielp hij de club aan het behoud in de Challenger Pro League. Na die korte passage volgde de overstap naar Zulte Waregem, waar hij de promotie naar de hoogste afdeling realiseerde.

Ook Vanderhaeghe blijft een optie

Vandenbroeck is evenwel niet de enige naam die circuleert. Ook Yves Vanderhaeghe wordt genoemd als mogelijke opvolger van Still. De huidige trainer van Francs Borains werd naar voren geschoven door Olivier Deschacht in de podcast Ongefilterd. De 56-jarige West-Vlaming heeft heel wat ervaring op het hoogste niveau, met passages bij onder meer KV Kortrijk, KV Oostende en AA Gent.





RAAL heeft dus meerdere pistes om de sportieve situatie om te keren. De club moet na het vertrek van Still snel knopen doorhakken, want de achterstand op de concurrentie dreigt anders verder op te lopen.