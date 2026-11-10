Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RAAL La Louvière is volop op zoek naar een opvolger voor Edward Still. Daarbij kijkt de club niet alleen naar Yves Vanderhaeghe, maar ook naar Sven Vandenbroeck. Die laatste is eveneens een kandidaat om de trainersstoel bij de Henegouwers over te nemen. Er zouden zelfs al contacten zijn geweest tussen beide partijen.

Still werd afgelopen weekend ontslagen na de 0-1-nederlaag tegen Cercle Brugge. De promovendus staat met amper zeven punten uit elf wedstrijden op een degradatieplaats. De clubleiding had de trainer nog een laatste kans gegeven, maar de resultaten bleven onder de verwachtingen.

Vandenbroeck heeft ervaring in binnen- en buitenland

Voor Vandenbroeck zou een eventuele aanstelling bij RAAL een nieuwe kans betekenen om zich in het Belgische profvoetbal te bewijzen. De 47-jarige Vilvoordenaar was tot maart 2026 aan de slag bij Zulte Waregem. Hij leidde Essevee in zijn eerste seizoen naar de titel in de Challenger Pro League en de bijhorende promotie naar de Jupiler Pro League.

Zijn parcours is behoorlijk internationaal. Vandenbroeck werkte onder meer als assistent bij OH Leuven en Kameroen, waar hij aan de zijde van Hugo Broos in 2017 de Afrika Cup won. Als hoofdtrainer boekte hij successen bij het Tanzaniaanse Simba SC, waarmee hij kampioen werd en ook de beker en supercup veroverde. Later won hij met FAR Rabat de Marokkaanse beker.

In België was hij eerder ook hoofdcoach bij Lierse. Daar nam hij in februari 2024 over en hielp hij de club aan het behoud in de Challenger Pro League. Na die korte passage volgde de overstap naar Zulte Waregem, waar hij de promotie naar de hoogste afdeling realiseerde.

Ook Vanderhaeghe blijft een optie

Vandenbroeck is evenwel niet de enige naam die circuleert. Ook Yves Vanderhaeghe wordt genoemd als mogelijke opvolger van Still. De huidige trainer van Francs Borains werd naar voren geschoven door Olivier Deschacht in de podcast Ongefilterd. De 56-jarige West-Vlaming heeft heel wat ervaring op het hoogste niveau, met passages bij onder meer KV Kortrijk, KV Oostende en AA Gent.

RAAL heeft dus meerdere pistes om de sportieve situatie om te keren. De club moet na het vertrek van Still snel knopen doorhakken, want de achterstand op de concurrentie dreigt anders verder op te lopen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

21:20
Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

21:40
Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

21:00
"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

20:00
10
Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

20:18
Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

19:20
6
Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

19:00
Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

19:40
STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

18:40
Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

18:20
Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

19:03
1
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

18:00
Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

17:20
18
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

17:00
Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

17:40
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
5
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
16
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
3
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
8
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
6
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
7
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
2
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
127
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
1
Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1
'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

10:20
20
Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

10:40
Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
6
Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Joe Joe over "Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge" Venom#13 Venom#13 over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Vital Verheyen Vital Verheyen over Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..." Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen) El Pulga El Pulga over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Venom#13 Venom#13 over Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht' Vital Verheyen Vital Verheyen over Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond Don Bozhinov Don Bozhinov over Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan" Borak Borak over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved