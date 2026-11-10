Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

Xavi heeft zich op een persconferentie uitgelaten over Vincent Kompany. De voormalige spelmaker van FC Barcelona wenste de Bayern-coach een spoedig herstel toe.

Vincent Kompany zou na de interlandbreak opnieuw op de bank van Bayern München kunnen plaatsnemen. De Belgische trainer neemt momenteel nog rust, terwijl zijn situatie binnenkort verder wordt geëvalueerd.

Xavi toont begrip voor de druk op trainers

Op een persconferentie kreeg Xavi een vraag over de voormalige Rode Duivel. Hij gebruikte het moment om Kompany steun te betuigen en verwees naar de mentale belasting die bij het trainersvak hoort.

"Ook bij een nationale ploeg voelen we druk en stress", aldus Xavi. "Zeker wanneer de zaken niet verlopen zoals gepland. Soms is het moeilijk om de slaap te vatten."

"Maar dat maakt deel uit van het proces en van ons beroep. Ik ken Kompany niet persoonlijk, maar ik wens hem een spoedig herstel. Hij levert uitstekend werk bij Bayern", besloot hij.

Nederland werkt toe naar Nations League-duels



Xavi bereidt zich met Nederland ondertussen voor op de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League. Oranje ontvangt vrijdag om 20.45 uur Griekenland en neemt het maandag, eveneens om 20.45 uur, op tegen Duitsland.