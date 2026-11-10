Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag
Foto: © Photonews
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Lierse heeft de samenwerking met hoofdtrainer Arno van den Abbeel stopgezet. De nederlaag tegen Eupen werd de druppel voor het bestuur, dat na een reeks tegenvallende resultaten besloot in te grijpen. Vooral de nul op negen in de voorbije drie wedstrijden kwam hard aan.

Van den Abbeel was nochtans nog maar aan zijn eerste seizoen op het Lisp bezig. Hij begon met een overwinning op het veld van Patro Eisden en boekte later ook nog een zege tegen Francs Borains. Daarna viel de motor echter stil en kon Lierse het tij niet meer keren.

Van succes bij OHL naar moeilijke start bij Lierse

De trainerswissel is opvallend, want Van den Abbeel kwam met een stevig palmares naar Lierse. Tot vorig seizoen was hij aan de slag bij de vrouwenploeg van OH Leuven, waarmee hij twee keer de landstitel veroverde en zich ook op het Europese toneel liet zien in de Champions League.

In mei maakte hij de overstap naar Lierse, waar hij zijn eerste ervaring als hoofdcoach in het mannenvoetbal opdeed. Die nieuwe uitdaging draaide uiteindelijk anders uit dan gehoopt. Na negen speeldagen staat de club met acht punten op de dertiende plaats in de Challenger Pro League, die vijftien ploegen telt.

Bernd Brughmans neemt voorlopig over

De recente terugval bleek voor het bestuur voldoende reden om de samenwerking stop te zetten. De nederlagen stapelden zich op en de club zag zich steeds nadrukkelijker richting de onderste regionen van het klassement zakken. Lierse wil vermijden dat het seizoen volledig ontspoort.

Assistent-trainer Bernd Brughmans zal voorlopig de trainingen leiden. Het is nog niet duidelijk wie Van den Abbeel definitief zal opvolgen.

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