Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten
Foto: © Photonews

Sinds gisteren beroert de reglementaire blunder van Anderlecht op Club Brugge het Belgische voetbal. Met slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad ging paars-wit in de fout, een fout die zwaar kan doorwegen. Intussen duiken vergelijkingen met eerdere, ogenschijnlijk onbestrafte gevallen op. Alleen: niet elke vergelijking houdt juridisch of reglementair stand.

Met Colin Coosemans, Ali Maamar, Mario Stroeykens, Jayden Onia Seke en Marco Kana had Anderlecht tegen Club Brugge inderdaad slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad staan. Tristan Degreef, Adriano Bertaccini en Kaïs Barry belandden in de tribune.

Daar zit meteen een essentieel onderscheid: het reglement heeft het niet over Belgische spelers, maar over spelers die in België werden opgeleid of daarmee gelijkgesteld worden. Een speler kan dus een andere nationaliteit hebben en toch meetellen voor het verplichte quotum.

Als gelijkgestelde speler geldt iemand die, ongeacht zijn nationaliteit, minstens drie volledige seizoenen of 36 maanden geregistreerd was bij de Belgische voetbalbond. Die periode moet vallen tussen de start van het seizoen waarin hij 15 wordt – of het kalenderjaar waarin hij 15 wordt – en het einde van het seizoen waarin hij 21 wordt.

Buitenlandse jongeren kunnen ook meetellen

Dat detail ontbreekt vaak in vergelijkingen met wedstrijden waarin andere Belgische clubs op het eerste gezicht evenmin vijf Belgen op hun wedstrijdblad hadden. Nationaliteit is daarbij dus niet de juiste maatstaf: de opleidingsperiode in België bepaalt of iemand meetelt.

Bij Standard hielp Kamal Sowah bijvoorbeeld een tijd mee om aan het Luikse quotum te voldoen. De Ghanees was op zijn achttiende bij OH Leuven aangekomen en viel daardoor onder het statuut van gelijkgestelde speler.

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Bij Club Brugge geldt hetzelfde voor Joel Ordóñez. De Ecuadoriaan kwam eveneens op zijn achttiende vanuit zijn thuisland naar België en wordt bijgevolg beschouwd als een in België opgeleide speler in de zin van het reglement.

Ook over de landsgrenzen heen bestaan dergelijke situaties. Lens was bijvoorbeeld blij Thorgan Hazard opnieuw aan te trekken, omdat hij als in Frankrijk opgeleide speler gold. Hij doorliep er zelfs een deel van zijn opleiding bij Racing Lens zelf.

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