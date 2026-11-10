Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Nicolò Tresoldi heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat hij ooit voor AC Milan wil spelen. De spits van Club Brugge blijkt enkele jaren geleden zelfs bijzonder dicht bij een transfer naar de Italiaanse topclub te hebben gestaan. Transferjournalist Matteo Moretto heeft nu opvallende details onthuld over een deal die op het allerlaatste moment niet doorging.

Het verhaal speelt zich af in de zomer van 2021, toen Tresoldi nog bij Hannover 96 speelde. Volgens Moretto reisde de jonge aanvaller destijds naar Milaan om zijn transfer af te ronden. Hij bezocht zowel het trainingscomplex Milanello als de hoofdzetel van de club.

Alleen de handtekeningen ontbraken nog

"De transfer was eigenlijk rond. Alleen de handtekeningen ontbraken nog", vertelde Moretto op het YouTube-kanaal van Fabrizio Romano. Paolo Maldini en Frederic Massara waren destijds verantwoordelijk voor het sportieve beleid van AC Milan en hadden de komst van Tresoldi voorbereid.

Toch liep het op het allerlaatste moment mis. Tresoldi zette zijn handtekening niet en keerde terug naar Duitsland. AC Milan rondde de transfer vervolgens niet meer af. De aanvaller verlengde later zijn contract bij Hannover. Waarom de overeenkomst uiteindelijk niet werd ondertekend, heeft Moretto niet verduidelijkt.

Nieuwe kans voor Tresoldi bij AC Milan?

Vijf jaar later is de situatie helemaal anders. Tresoldi groeide bij Club Brugge uit tot een belangrijke aanvaller en maakte dit seizoen ook indruk in de Champions League. Zijn hattrick tegen Internazionale in San Siro ging bovendien niet onopgemerkt voorbij in Italië.



Volgens Moretto volgt AC Milan de ontwikkeling van Tresoldi opnieuw met grote belangstelling. De Italianen bekijken ook de financiële haalbaarheid van een mogelijke transfer. Club Brugge zal zijn spits uiteraard niet zomaar laten vertrekken.