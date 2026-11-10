Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 13 reacties
Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond
Foto: © photonews

Nicolò Tresoldi heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat hij ooit voor AC Milan wil spelen. De spits van Club Brugge blijkt enkele jaren geleden zelfs bijzonder dicht bij een transfer naar de Italiaanse topclub te hebben gestaan. Transferjournalist Matteo Moretto heeft nu opvallende details onthuld over een deal die op het allerlaatste moment niet doorging.

Het verhaal speelt zich af in de zomer van 2021, toen Tresoldi nog bij Hannover 96 speelde. Volgens Moretto reisde de jonge aanvaller destijds naar Milaan om zijn transfer af te ronden. Hij bezocht zowel het trainingscomplex Milanello als de hoofdzetel van de club.

Alleen de handtekeningen ontbraken nog

"De transfer was eigenlijk rond. Alleen de handtekeningen ontbraken nog", vertelde Moretto op het YouTube-kanaal van Fabrizio Romano. Paolo Maldini en Frederic Massara waren destijds verantwoordelijk voor het sportieve beleid van AC Milan en hadden de komst van Tresoldi voorbereid.

Toch liep het op het allerlaatste moment mis. Tresoldi zette zijn handtekening niet en keerde terug naar Duitsland. AC Milan rondde de transfer vervolgens niet meer af. De aanvaller verlengde later zijn contract bij Hannover. Waarom de overeenkomst uiteindelijk niet werd ondertekend, heeft Moretto niet verduidelijkt.

Nieuwe kans voor Tresoldi bij AC Milan?

Vijf jaar later is de situatie helemaal anders. Tresoldi groeide bij Club Brugge uit tot een belangrijke aanvaller en maakte dit seizoen ook indruk in de Champions League. Zijn hattrick tegen Internazionale in San Siro ging bovendien niet onopgemerkt voorbij in Italië.


Volgens Moretto volgt AC Milan de ontwikkeling van Tresoldi opnieuw met grote belangstelling. De Italianen bekijken ook de financiële haalbaarheid van een mogelijke transfer. Club Brugge zal zijn spits uiteraard niet zomaar laten vertrekken.

13 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt plots een Limburgs tintje

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt plots een Limburgs tintje

18:40
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
3
Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

18:20
Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

18:00
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
10
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

17:00
Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

17:40
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
3
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
115
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
8
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
5
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
4
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
1
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

08:00
Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

07:00
2
Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk

11:00
1
'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

'KRC Genk ontslaat Jess Thorup: spelers zijn al ingelicht'

10:20
19
Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

08:20
19
Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

10:40
Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
6
Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

Ook deze voetballegende steekt Vincent Kompany hart onder de riem

10:00
Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

09:00
Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

09:20
Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

22:20
Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

08:40
Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

07:45
Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

07:30
3
Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

07:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

BarkieBoss BarkieBoss over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Boktor Boktor over Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..." FCB vo altijd FCB vo altijd over Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond rafke pafke rafke pafke over Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht Mati Suarez Mati Suarez over Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten GNUser GNUser over Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen' FC BRUGES FC BRUGES over Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt Soloria Soloria over Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League Mati Suarez Mati Suarez over Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend Bemmer Bemmer over Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved