Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden
Foto: © photonews
Word fan van Barcelona! 3047

Jesse Bisiwu maakte afgelopen zomer de droomtransfer van Club Brugge naar FC Barcelona. De Spaanse topclub betaalde maar liefst 8,5 miljoen euro voor de jonge Belg, maar enkele maanden later verloopt zijn ontwikkeling niet helemaal zoals gehoopt. Bovendien krijgt hij plots stevige concurrentie.

Volgens het Catalaanse Culemanía verwachten de trainers bij Barcelona meer van Bisiwu. De 19-jarige flankaanvaller begon veelbelovend en mocht tijdens de voorbereiding zelfs meetrainen met de eerste ploeg. Sinds september kreeg hij die kans echter niet meer. Barcelona wil vooral dat hij tijdens wedstrijden constanter presteert.

Concurrent steelt de show

Ondertussen maakt Álex González bijzonder veel indruk bij Barça Atlètic. De eveneens 19-jarige aanvaller moet doorgaans tevreden zijn met invalbeurten, maar was in amper 296 speelminuten al goed voor drie doelpunten en één assist.

González maakte onlangs ook het winnende doelpunt tegen Arnedo in de blessuretijd. Daarmee groeit hij uit tot een belangrijke troef voor trainer Juliano Belletti. Opvallend, want Bisiwu krijgt voorlopig nog altijd de voorkeur in de basis.

Barcelona verwacht meer

De voormalige Club Brugge-speler blijft dus regelmatig speelminuten verzamelen bij de beloften, maar de concurrentie neemt toe. De clubleiding ziet nog altijd veel potentieel in hem, al zal hij zijn prestaties moeten verbeteren om opnieuw in aanmerking te komen voor de A-kern.


Voor Bisiwu wordt het zaak om de komende maanden een volgende stap te zetten. Barcelona investeerde afgelopen zomer fors in zijn komst en heeft grote plannen met de Belg, maar zijn weg naar de eerste ploeg lijkt voorlopig minder vanzelfsprekend dan aanvankelijk gehoopt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Jesse Bisiwu

Meer nieuws

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

09:40
Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

Bayern-legende geeft speler van Kompany opvallend advies: "Stop met voetballen!"

09:20
Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

09:00
Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten

08:20
5
Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

Hein Vanhaezebrouck haalt stevig uit naar Diakhon: "Dat zegt alles over die gast"

08:00
Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

Liverpool krijgt opvallende boodschap van Alisson: gevolgen voor Belgische JPL-doelman?

07:45
Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep

07:30
1
Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

Grote verrassing bij Frankrijk: Zidane haalt plots speler uit tweede klasse bij de selectie

07:20
2
Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens

07:00
2
LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

LIVE INTERLANDBREAK: Rode Duivel spreekt klare taal: "Had de U21 verwacht"

06:30
Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout

23:00
53
'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

'Real Madrid en Liverpool gaan in de clinch voor JPL-bekenden'

22:40
3
Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

Leko met de handen in het haar: sterkhouder langere tijd buiten strijd

22:20
📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers

22:00
3
Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

Vandenbempt ziet opmerkelijke gelijkenis tussen Bruno en Thorup

21:40
Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af

21:20
1
Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

Ralf Seuntjens met zéér moedige getuigenis over zijn kankerdiagnose in Japan

21:00
Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

Lardot laat geen twijfel bestaan over fase in Gent - Kortrijk: "Echt stampen"

20:40
Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen'

20:20
34
Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

Strafschop Anderlecht, gelijkmaker tegen Club Brugge afgekeurd? Lardot is formeel

20:00
20
OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

OFFICIEEL: nieuwe Golden Boy treedt in voetsporen van Messi en Yamal

17:04
Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

Simon Mignolet heeft een duidelijk plan: "Hen overtuigen? Dat zou ik niet zeggen"

19:40
Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

Belgische voetbalbond stelt nieuwe bondscoach voor: ex-speelster wordt T1

19:20
Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

Onwaarschijnlijke blunder bij Anderlecht: forfaitnederlaag tegen Club Brugge dreigt

16:36
316
Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter

Live. Transfernieuws 9/11: Veel interesse in Koni De Winter

19:10
'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

'Napoli overweegt winterexit voor Kevin De Bruyne na spanningen in spelersgroep'

19:00
Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten"

18:30
4
Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

Napoli neemt grote beslissing over Noa Lang na nieuwe rel

18:00
Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

Bondscoach doet opvallende oproep aan Tresoldi

17:30
2
Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

Anderlecht mag dromen van miljoenenbonus: Liverpool heeft grootse plannen

17:00
KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

KRC Genk bereikt dieptepunt tegen Union: dit gebeurde al negen jaar niet meer

16:40
Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

Infantino moet plots rekening houden met grote verrassing: beslissing valt mogelijk deze week

16:20
Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

Tribune stort in tijdens wedstrijd en supporter ernstig gewond: opvallende details komen aan het licht

16:00
🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

🎥 Belgische doelman Jari De Busser begaat plots enorme blunder

15:40
Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

Daar gaan we weer: Rik De Mil ziet bij KAA Gent iets gebeuren wat hij liever niet zag

15:20
Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

Na zes nederlagen op rij: Zulte Waregem hakt knoop door over coach Beale

15:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 12
Sevilla Sevilla 0-0 Alaves Alaves
Malaga Malaga 1-2 Racing Santander Racing Santander
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-0 Deportivo Deportivo
Osasuna Osasuna 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Valencia CF Valencia CF 0-3 Real Madrid Real Madrid
Elche CF Elche CF 0-2 Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-0 Levante Levante
Villarreal Villarreal 2-0 Getafe Getafe
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Schorsing voor Ivan Leko en Hans Vanaken? Bondsparket bekijkt de zaak NikiSan NikiSan over Patrick Goots ziet ze steeds dichter bij titel komen: "Champagne stilaan koud zetten" stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Gert Verheyen schiet het stadion van Club Brugge helemaal af stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Ophef na zware blunder van Anderlecht: één cruciaal detail wordt vergeten Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hoe loopt het af met Diakhon? Bestuur en Leko zijn het niet eens Geert66 Geert66 over 📷 Rode Duivels kunnen met moeite trainen vanwege ... te weinig spelers mantoch mantoch over Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep Geert66 Geert66 over Anderlecht-leider enorm fier na gelijkspel tegen Club Brugge: "Ze hebben me geweldig geantwoord" Geert66 Geert66 over Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen' laszlo laszlo over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved