Opvallende wending voor Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge): Barcelona is niet helemaal tevreden

Jesse Bisiwu maakte afgelopen zomer de droomtransfer van Club Brugge naar FC Barcelona. De Spaanse topclub betaalde maar liefst 8,5 miljoen euro voor de jonge Belg, maar enkele maanden later verloopt zijn ontwikkeling niet helemaal zoals gehoopt. Bovendien krijgt hij plots stevige concurrentie.

Volgens het Catalaanse Culemanía verwachten de trainers bij Barcelona meer van Bisiwu. De 19-jarige flankaanvaller begon veelbelovend en mocht tijdens de voorbereiding zelfs meetrainen met de eerste ploeg. Sinds september kreeg hij die kans echter niet meer. Barcelona wil vooral dat hij tijdens wedstrijden constanter presteert.

Concurrent steelt de show

Ondertussen maakt Álex González bijzonder veel indruk bij Barça Atlètic. De eveneens 19-jarige aanvaller moet doorgaans tevreden zijn met invalbeurten, maar was in amper 296 speelminuten al goed voor drie doelpunten en één assist.

González maakte onlangs ook het winnende doelpunt tegen Arnedo in de blessuretijd. Daarmee groeit hij uit tot een belangrijke troef voor trainer Juliano Belletti. Opvallend, want Bisiwu krijgt voorlopig nog altijd de voorkeur in de basis.

Barcelona verwacht meer

De voormalige Club Brugge-speler blijft dus regelmatig speelminuten verzamelen bij de beloften, maar de concurrentie neemt toe. De clubleiding ziet nog altijd veel potentieel in hem, al zal hij zijn prestaties moeten verbeteren om opnieuw in aanmerking te komen voor de A-kern.



Voor Bisiwu wordt het zaak om de komende maanden een volgende stap te zetten. Barcelona investeerde afgelopen zomer fors in zijn komst en heeft grote plannen met de Belg, maar zijn weg naar de eerste ploeg lijkt voorlopig minder vanzelfsprekend dan aanvankelijk gehoopt.