Pas onthuld: sterspeler lag twee dagen voor WK nog onder narcose: "Hoe kan dit?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Pas onthuld: sterspeler lag twee dagen voor WK nog onder narcose: "Hoe kan dit?"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Scott McTominay heeft een opvallend geheim uit zijn carrière onthuld. De middenvelder van Napoli en Schotland moest amper twee dagen voor de start van het WK een medische ingreep ondergaan. Hij kampte met hartritmestoornissen en werd onder narcose gebracht om zijn hartritme te corrigeren. Toch stond hij kort daarna gewoon op het veld.

De timing kon nauwelijks slechter. Schotland zou het op het WK opnemen tegen Haïti en McTominay had zich maandenlang voorbereid op het toernooi. Plots lag hij echter in een ziekenhuisbed. “Het was twee dagen voor de wedstrijd tegen Haïti. Je hebt je zo goed voorbereid, je bent in topconditie, en dan overkomt je zoiets”, vertelt hij.

Medische ingreep vlak voor eerste WK-wedstrijd

De middenvelder kreeg na de ingreep snel groen licht om te spelen. Zelf besefte hij hoe bijzonder de situatie was. “Ik was honderd procent fit, maar als je twee dagen voor de eerste wedstrijd van het WK in een ziekenhuisbed ligt en onder narcose wordt gebracht, is dat natuurlijk verre van ideaal.”

McTominay liet zich niet uit zijn lood slaan en kwam tijdens het toernooi in actie in alle drie de groepswedstrijden van Schotland. De nationale ploeg kon zich uiteindelijk niet plaatsen voor de volgende ronde, maar de middenvelder had zijn land ondanks de medische problemen wel kunnen helpen.

McTominay voelt zich opnieuw veel beter

De hartritmestoornissen hadden ook gevolgen voor zijn clubcarrière. McTominay miste bij Napoli een aantal wedstrijden en werd in september niet opgeroepen voor de Nations League-duels van Schotland. Inmiddels is hij opnieuw bij de nationale ploeg en benadrukt hij dat het herstel goed verloopt.

“Het gaat goed met me. Ik voel me veel, veel beter dan voorheen. Het was een ingreep die noodzakelijk was”, klinkt het. Hij begrijpt dat berichten over hartproblemen bij familie, vrienden en supporters ongerustheid kunnen veroorzaken, maar nuanceert de ernst: “In werkelijkheid was het een relatief eenvoudige ingreep.”

De 29-jarige middenvelder is vooral opgelucht dat hij opnieuw zonder problemen kan voetballen. “Ik ben ontzettend blij dat ik terug ben. Dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik wil mezelf opnieuw bewijzen en kijken of ik nog een stap hogerop kan komen. Voor mij draait het er altijd om dat je sterker terugkomt.”

McTominay speelde inmiddels 73 interlands voor Schotland en kwam sinds zijn overstap naar Napoli in de zomer van 2024 tot 32 doelpunten en tien assists in 91 wedstrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League B
Nations League B Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Schotland
Napoli
Scott McTominay

Meer nieuws

Senne Lammens had een antwoord op de kritiek die hij kreeg (en dat is niet onopgemerkt gebleven)

Senne Lammens had een antwoord op de kritiek die hij kreeg (en dat is niet onopgemerkt gebleven)

23:20
Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

Napoli beleeft historische crisis: Massimiliano Allegri neemt wel heel opvallende beslissing

18:00
Manuel Neuer heeft het gehad: Bayern München denkt aan... 'blunderkeeper' om hem te vervangen

Manuel Neuer heeft het gehad: Bayern München denkt aan... 'blunderkeeper' om hem te vervangen

22:40
Doelman moet wel heel drastisch ingrijpen na incident in Nederland: "Ik ga professionele hulp zoeken"

Doelman moet wel heel drastisch ingrijpen na incident in Nederland: "Ik ga professionele hulp zoeken"

22:20
Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee

Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee

22:00
1
Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

Karetsas, Mokio, Bounida, Talbi... Dit is het plan van Mignolet en KBVB het te vermijden

21:40
Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens?

21:20
2
Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

21:00
Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

Niet enkel Vanderhaeghe... Ook recent ontslagen JPL-trainer in beeld bij La Louvière

20:40
Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

Courtois bouwt imperium: nu springt hij ook op de grote hype van het moment

20:18
"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

20:00
15
Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

Eindelijk! Rode Duivel slaat zucht van opluchting: "Mooiste moment van mijn leven"

19:40
Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

Genk kijkt naar trainer van andere JPL-club om Thorup op te volgen (en dat gaat gevoelig liggen)

19:20
6
Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

Ook in de Challenger Pro League is het bijltjesdag: van twee landstitels naar ontslag

19:03
1
Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

19:00
STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt een Limburgs tintje

18:40
Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

18:20
Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond

17:20
20
Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

Dit is wat Senne Lammens doet na zware kritiek: opvallende details komen naar buiten

17:40
Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk

17:00
Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

Na ophef rond actie van Tzolis is ook Mike Penders gewaarschuwd bij Chelsea

16:40
Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

16:20
5
Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

16:00
Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

Gert Verheyen en Steven Defour spreken zich uit over blunder Anderlecht: "Als ik van Club was..."

15:45
18
Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

Antwerp verkocht hem voor miljoenen: nu schittert hij in de Premier League

15:20
3
Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

15:00
Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

Beerschot moet wedstrijd tegen Club NXT verplaatsen: nieuwe datum bekend

14:40
9
Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

Grote verandering voor Thorgan Hazard: RC Lens neemt ingrijpende beslissing na gitzwarte reeks

14:20
Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

14:00
6
Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

13:40
6
📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

📷 Vincent Kompany duikt plots weer op bij Bayern: opvallend detail op foto's baart opzien

13:20
1
Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

Match tegen Rode Duivels niet zonder gevolgen: Frankrijk krijgt opvallende boete

13:00
2
Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

12:45
8
Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

12:30
Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht

11:03
131
Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

11:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League B

 Speeldag 5
Schotland Schotland 13/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Slovenië Slovenië 13/11 Zwitserland Zwitserland
Kosovo Kosovo 14/11 Israël Israël
Georgië Georgië 14/11 Hongarije Hongarije
Oostenrijk Oostenrijk 14/11 Ierland Ierland
Roemenië Roemenië 14/11 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 14/11 Oekraïne Oekraïne
Zweden Zweden 14/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina

Nieuwste reacties

Meut Meut over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout FCB vo altijd FCB vo altijd over Forfaitzege komt dichterbij: Club Brugge onderneemt serieuze actie na blunder Anderlecht Meenjeditnu? Meenjeditnu? over "Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge" V.Rossi#46 V.Rossi#46 over Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen petedonk petedonk over Bijna 30 jaar geleden diende Anderlecht geen klacht in... Maar... was iedereen in de club het daarmee eens? Venom#13 Venom#13 over Opmerkelijke onthulling over Nicolo Tresoldi: transfer naar droomclub was bijna helemaal rond 1872 1872 over Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan" Ratko Svilar Ratko Svilar over Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee Impala Impala over Grote schok dreigt voor Tielemans en Lammens: Manchester United overweegt drastische ingreep Jan Vercammen Jan Vercammen over Meer dan slechte resultaten: dit is waarom Jess Thorup werd ontslagen bij KRC Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved