Pas onthuld: sterspeler lag twee dagen voor WK nog onder narcose: "Hoe kan dit?"

Scott McTominay heeft een opvallend geheim uit zijn carrière onthuld. De middenvelder van Napoli en Schotland moest amper twee dagen voor de start van het WK een medische ingreep ondergaan. Hij kampte met hartritmestoornissen en werd onder narcose gebracht om zijn hartritme te corrigeren. Toch stond hij kort daarna gewoon op het veld.

De timing kon nauwelijks slechter. Schotland zou het op het WK opnemen tegen Haïti en McTominay had zich maandenlang voorbereid op het toernooi. Plots lag hij echter in een ziekenhuisbed. “Het was twee dagen voor de wedstrijd tegen Haïti. Je hebt je zo goed voorbereid, je bent in topconditie, en dan overkomt je zoiets”, vertelt hij.

Medische ingreep vlak voor eerste WK-wedstrijd

De middenvelder kreeg na de ingreep snel groen licht om te spelen. Zelf besefte hij hoe bijzonder de situatie was. “Ik was honderd procent fit, maar als je twee dagen voor de eerste wedstrijd van het WK in een ziekenhuisbed ligt en onder narcose wordt gebracht, is dat natuurlijk verre van ideaal.”

McTominay liet zich niet uit zijn lood slaan en kwam tijdens het toernooi in actie in alle drie de groepswedstrijden van Schotland. De nationale ploeg kon zich uiteindelijk niet plaatsen voor de volgende ronde, maar de middenvelder had zijn land ondanks de medische problemen wel kunnen helpen.

McTominay voelt zich opnieuw veel beter

De hartritmestoornissen hadden ook gevolgen voor zijn clubcarrière. McTominay miste bij Napoli een aantal wedstrijden en werd in september niet opgeroepen voor de Nations League-duels van Schotland. Inmiddels is hij opnieuw bij de nationale ploeg en benadrukt hij dat het herstel goed verloopt.

“Het gaat goed met me. Ik voel me veel, veel beter dan voorheen. Het was een ingreep die noodzakelijk was”, klinkt het. Hij begrijpt dat berichten over hartproblemen bij familie, vrienden en supporters ongerustheid kunnen veroorzaken, maar nuanceert de ernst: “In werkelijkheid was het een relatief eenvoudige ingreep.”





De 29-jarige middenvelder is vooral opgelucht dat hij opnieuw zonder problemen kan voetballen. “Ik ben ontzettend blij dat ik terug ben. Dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik wil mezelf opnieuw bewijzen en kijken of ik nog een stap hogerop kan komen. Voor mij draait het er altijd om dat je sterker terugkomt.”

McTominay speelde inmiddels 73 interlands voor Schotland en kwam sinds zijn overstap naar Napoli in de zomer van 2024 tot 32 doelpunten en tien assists in 91 wedstrijden.