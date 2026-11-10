Senne Lammens had een antwoord op de kritiek die hij kreeg (en dat is niet onopgemerkt gebleven)

Senne Lammens beleeft een moeilijke periode bij Manchester United. De Belgische doelman werd afgelopen zomer nog gezien als een belangrijke oplossing voor een aanslepend probleem onder de lat, maar zijn eerste maanden van dit seizoen verlopen bijzonder moeizaam. Na de nederlaag tegen Aston Villa (2-1) kreeg hij opnieuw kritiek. Lammens laat zich daardoor echter niet ontmoedigen en probeert met extra werk zijn vorm terug te vinden.

De wedstrijd op Old Trafford begon zondag bijzonder slecht voor de Rode Duivel. Al na minder dan een minuut liet hij een poging van Alysson door zijn benen glippen, waardoor United meteen op achterstand kwam.

Enkele minuten later ging het opnieuw mis: Lammens kon een schot niet voldoende wegwerken en bracht de bal zo voor de voeten van Nicolas Jackson, die de 0-2 maakte. United kon die vroege achterstand niet meer volledig goedmaken.

Volgens de Manchester Evening News en The Daily Mail neemt Lammens zijn mindere periode bijzonder ernstig. De 24-jarige Belg zou zijn vrije dagen opofferen om extra te trainen op Carrington. Hij is naar verluidt vaak een van de eersten die op het trainingscomplex aankomen en een van de laatsten die weer vertrekken. Daarmee wil hij aantonen dat hij alles doet om het vertrouwen terug te winnen.

Roy Keane legt de vinger op de wonde

Niet iedereen is overtuigd dat Lammens momenteel voldoende brengt. Manchester United-legende Roy Keane was na de nederlaag tegen Aston Villa bijzonder kritisch. Volgens hem moet een doelman op cruciale momenten het verschil maken, zeker bij een club als United. Keane wees erop dat de keeper vorig seizoen nog belangrijke reddingen verrichtte, maar dat die beslissende momenten momenteel ontbreken.

Toch is de situatie niet uitsluitend aan Lammens toe te schrijven. Manchester United kreeg in de eerste tien competitiewedstrijden al negentien doelpunten tegen. De verdediging laat bovendien bijzonder veel pogingen toe: met 52 schoten tegen behoort United tot de ploegen die hun doelman het vaakst onder vuur zien nemen. Lammens staat ondanks alles bij de doelmannen met de meeste reddingen in de Premier League.



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Belg wil vertrouwen opnieuw verdienen

Binnen de club zouden er volgens Engelse bronnen zelfs mensen zijn die vinden dat bepaalde onderdelen van zijn spel erop vooruit zijn gegaan tegenover zijn debuutseizoen. De kritiek op zijn recente fouten blijft evenwel zwaar wegen. Ook eerdere ongelukkige momenten, waaronder zijn rol bij de uitschakeling van België tegen Spanje op het WK, hebben de aandacht op hem gevestigd.