Simon Mignolet heeft nog wat te zeggen over opmerkelijke beslissing van Anderlecht

Simon Mignolet heeft tijdens zijn eerste persmoment als sportief manager van de Belgische voetbalbond enkele belangrijke dossiers besproken. De voormalige doelman van Club Brugge ging onder meer in op de beslissing van Anderlecht om vier talenten niet vrij te geven voor het WK U17. Daarnaast legde hij uit hoe België jonge spelers met een dubbele nationaliteit wil overtuigen om voor de Rode Duivels te kiezen.

Anderlecht besliste om Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea en Noah Kalonji niet te laten afreizen naar het WK U17 in Qatar. Dat is een serieuze tegenvaller voor bondscoach Sven Vermant, die daardoor vier belangrijke spelers moet missen.

Toch wil Mignolet geen openlijk conflict met de Brusselse club. "Het is jammer, maar we accepteren het. Natuurlijk hoopten we die jongens mee te nemen. Ik heb met hen gesproken en ze zijn zelf ook teleurgesteld", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Mignolet reageert op beslissing Anderlecht

De sportief manager benadrukt dat Anderlecht juridisch volledig in zijn recht is. "Het WK valt nu eenmaal buiten de officiële FIFA-interlandmomenten en de clubs hebben het recht om spelers bij zich te houden. We hebben altijd open gecommuniceerd, op een positieve manier." De Belgische voetbalbond moet zich dus neerleggen bij de beslissing, ook al had Mignolet de vier jongeren graag op het veld met de Jonge Duivels gezien.

België wil strijd om jonge talenten winnen

Een ander belangrijk dossier voor Mignolet is het overtuigen van spelers die voor meerdere nationale ploegen kunnen uitkomen. België krijgt daarbij geregeld concurrentie van andere voetballanden. "Het is een uitdaging", geeft hij toe. "Het is mijn taak om met die spelers, hun families en entourages te praten. Je moet daarin een evenwicht zoeken: het heeft geen zin om iemand in een hoek te duwen."

Mignolet wil vooral dat jonge voetballers zich bewust zijn van de mogelijkheden bij de Belgische nationale ploegen. "Je moet de speler laten kiezen, maar er tegelijk wel alles aan doen om hem bij jou te houden. Het is aan mij om zulke jongens een project voor te stellen en te tonen wat de voetbalbond voor hun carrière kan betekenen." Daarbij wil hij niet alleen de spelers zelf overtuigen, maar ook hun familie en directe omgeving betrekken.





Volgens Mignolet heeft de voetbalbond al belangrijke stappen gezet. Hij verwijst daarbij naar de aanstellingen van Joachim Mununga als U17-trainer, Igor Vetokele als teammanager van de Rode Duivels en Dedryck Boyata als assistent bij de beloften.

"Dat zijn jongens die zich kunnen inleven in de situatie van die spelers", legt hij uit. Op die manier hoopt Mignolet dat België ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor jonge talenten die uit verschillende nationale ploegen kunnen kiezen.