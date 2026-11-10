Stijn Stijnen weet wie de volgende trainer van Genk wordt: "De Condé is superfan"

KRC Genk heeft dinsdagvoormiddag officieel afscheid genomen van Jess Thorup. De Deense trainer moet na tegenvallende resultaten vertrekken bij de Limburgers. Opvallend genoeg had Stijn Stijnen dat ontslag maandag al voorspeld. Bovendien beweert hij te weten wie Genk als opvolger op het oog heeft.

In de podcast Ongefilterd, die maandag verscheen, vertelde Stijnen al dat Thorup ontslagen zou worden. Een dag later bleek zijn voorspelling helemaal juist. Maar de voormalige doelman had nog meer opvallend nieuws over de trainerssituatie bij Genk.

Charaï in beeld bij KRC Genk

Volgens Stijnen heeft Genk namelijk zijn zinnen gezet op Issame Charaï, de huidige trainer van Westerlo. "Issame Charaï gaan ze weghalen bij Westerlo. Dimitri de Condé is daar superfan van", klonk het bijzonder stellig.

Charaï is sinds de zomer van 2025 aan de slag bij Westerlo. De 44-jarige trainer maakte er indruk en werd onlangs nog verkozen tot Trainer van de Maand september in de Jupiler Pro League. Zijn werk is dus niet onopgemerkt gebleven.

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Het zou een opvallende overstap zijn, want Charaï ligt nog onder contract bij Westerlo. Genk zou dus met de Kemphanen moeten onderhandelen om de trainer naar Limburg te halen.



De club liet dinsdag weten dat Peter Balette en Domenico Olivieri tijdelijk de trainingen overnemen. De zoektocht naar een definitieve opvolger van Thorup wordt nu opgestart. Of Stijnen ook met zijn tweede voorspelling gelijk krijgt, moet nog blijken.