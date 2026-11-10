"Straf voor Anderlecht, ja... maar geen twee punten bij voor Club Brugge"

Peter Vandenbempt heeft zich uitgesproken over de administratieve fout van Anderlecht op het wedstrijdblad tegen Club Brugge. De voetbalcommentator vindt dat paars-wit daarvoor gestraft mag worden, maar één ding staat voor hem vast: Club Brugge mag nooit twee extra punten krijgen omdat een speler op de bank niet aan de voorwaarden voldeed.

De Brusselaars hadden slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad staan, terwijl dat er minstens zes moesten zijn. Club Brugge hoopt dat de fout nog een sportief gevolg kan krijgen en dat vindt Vandenbempt een bijzonder jammerlijke houding. “Je weet maar nooit dat je die punten op het einde van de rit nog nodig hebt”, klinkt het bij Sporza.

Geen sportief voordeel voor Club Brugge

Voor Vandenbempt is vooral de impact van de fout belangrijk. De speler die ontbrak, zat niet op het veld en had dus geen enkele invloed op het wedstrijdverloop. “Doet het ertoe dat er een Belg of een buitenlander op de bank zat, die op geen enkele manier een invloed had op de wedstrijd?”, vraagt hij zich af.

De analist vindt het dan ook onaanvaardbaar dat Club Brugge op die manier twee punten extra zou kunnen krijgen. Een eventuele sanctie voor Anderlecht is volgens hem verdedigbaar, maar de tegenstander belonen voor een administratieve fout die geen invloed had op de wedstrijd, gaat veel te ver.

“Dan spreek je over competitievervalsing”

Vandenbempt zou zelfs verbaasd zijn mocht de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal beslissen om Club Brugge de overwinning toe te kennen. “Dan ben ik geneigd om het woord competitievervalsing in de mond te nemen”, stelt hij. Dat Anderlecht eventueel een punt verliest, vindt hij nog een ander verhaal dan Club Brugge twee punten cadeau doen.

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De KBVB heeft het dossier over de fout op het wedstrijdblad intussen doorgestuurd naar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. Die moet zich buigen over de mogelijke gevolgen. Voor Vandenbempt mag er dus gerust een sanctie volgen voor Anderlecht, maar de uitslag van de topper mag volgens hem niet worden omgezet in een overwinning voor Club Brugge.