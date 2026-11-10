STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt plots een Limburgs tintje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV zoekt het plots buiten de voetbalwereld: Japanse sensatie krijgt plots een Limburgs tintje
Foto: © photonews
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STVV heeft een wel heel bijzondere samenwerking aangekondigd. De Limburgse club slaat de handen in elkaar met Aoashi, een van de populairste voetbalmanga's van Japan. De stripreeks heeft een totale oplage van meer dan 26 miljoen exemplaren. Met het project willen de Kanaries hun bekendheid in Japan verder vergroten.

De samenwerking werd maandag bekendgemaakt via de Japanse website van STVV. Aoashi vertelt het verhaal van Ashito Aoi, een jonge voetballer die via een jeugdopleiding probeert door te breken. Talentontwikkeling staat centraal, net zoals bij STVV, dat al jaren een springplank vormt voor Japanse spelers richting het Europese voetbal.

Ook spelers van STVV krijgen bijzondere rol

Auteur Yugo Kobayashi heeft speciaal voor de samenwerking een tekening gemaakt van hoofdpersonage Ashito Aoi in het shirt van STVV. Daarnaast werkt hij aan illustraties van drie spelers van de Limburgse club: Shogo Taniguchi, Nelson Ishiwatari en Arbnor Muja. Een echte manga over STVV specifiek lijkt er voorlopig niet te komen.

De volledige illustratie wordt later onthuld. Er komt ook een exclusief gesprek tussen Kobayashi en STVV-CEO Takayuki Tateishi over de ontwikkeling van Japanse voetballers. Daarnaast plant de club een campagne waarbij supporters speciale producten uit de samenwerking kunnen winnen.

Japanse auteur heeft opvallende boodschap

Kobayashi is bijzonder lovend over de Limburgse club. "Ik vraag me af waarom deze club, die een springplank is geworden voor Japanse spelers in Europa, niet meer erkenning krijgt", klinkt het in een reactie op de Japanse clubwebsite. Volgens de auteur is de rol van STVV in het Japanse voetbal veel belangrijker dan velen beseffen.


"Wat deze club de afgelopen tien jaar heeft bereikt, is werkelijk fantastisch voor de geschiedenis van het Japanse voetbal", benadrukt Kobayashi. Hij hoopt dat zijn populaire stripreeks meer Japanners met STVV laat kennismaken. De samenwerking toont nog maar eens hoe sterk de Limburgse club inzet op haar bijzondere band met Japan.

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