Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Supporters blokkeren eigen spelersbus: Nederlandse club grijpt in met ongeziene straf
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Een ongezien incident in het Nederlandse voetbal heeft zware gevolgen voor de supporters van De Graafschap. De club heeft beslist om tot en met 31 maart 2027 geen supporters meer mee te nemen naar uitwedstrijden. Die drastische beslissing volgt nadat een groep eigen fans de spelersbus blokkeerde en zo een competitiewedstrijd onmogelijk maakte.

De Graafschap zou zondag op bezoek gaan bij Vitesse, maar de wedstrijd kon uiteindelijk niet plaatsvinden. De burgemeester van Arnhem had beslist om geen bezoekende supporters toe te laten, tot grote woede van de achterban. Uit protest werden de toegangen tot het stadionterrein afgesloten, waardoor de spelersbus niet kon vertrekken.

De clubleiding reageert bijzonder scherp op de gebeurtenissen. In een officieel statement spreekt De Graafschap van een dieptepunt in de clubgeschiedenis. "Wat zondag is gebeurd, kan niet, mag niet en mag nooit meer gebeuren", klinkt het. Volgens de club werd zelfs de persoonlijke vrijheid van spelers, stafleden en medewerkers aangetast.

Geen uitfans meer tot april

De gevolgen zijn bijzonder zwaar. Tot eind maart volgend jaar mogen er geen supporters meer mee naar uitwedstrijden. De club beseft dat ook heel wat onschuldige fans daardoor getroffen worden, maar vindt de maatregel noodzakelijk. Wel kan de beslissing herbekeken worden wanneer alle betrokken personen individueel gesanctioneerd zijn.

Ondertussen is een uitgebreid onderzoek gestart. Camerabeelden en getuigenissen moeten duidelijk maken wie verantwoordelijk was voor de blokkade. De Graafschap kondigt lokale stadionverboden aan voor geïdentificeerde betrokkenen en wil ook landelijke stadionverboden laten opleggen. Bovendien worden mogelijke strafrechtelijke stappen onderzocht.


De gevolgen kunnen nog groter worden, want ook de Nederlandse voetbalbond KNVB kan bijkomende sancties opleggen. De afgelaste wedstrijd tegen Vitesse staat inmiddels opnieuw gepland op 23 november, zonder bezoekende supporters. Zo heeft een protest tegen een uitsupportersverbod uiteindelijk geleid tot een veel zwaardere straf voor de eigen achterban.

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