Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Union, Club Brugge, Gent en Charleroi zorgen voor ongeziene situatie: de rest kan amper volgen
Foto: © photonews
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De top vier van de Jupiler Pro League slaat al vroeg een stevige kloof met de rest. De cijfers na elf speeldagen steken scherp af tegen die van de voorbije seizoenen.

Vier ploegen zetten zich al weken nadrukkelijk apart aan de top van het klassement. Union Saint-Gilloise, Club Brugge, KAA Gent en Charleroi tellen respectievelijk 29, 28, 28 en 27 punten op 33. Die opmerkelijke regelmaat zorgt nu al voor een zeldzaam grote kloof in de Jupiler Pro League.

De vier koplopers lieten in elf competitiewedstrijden samen amper punten liggen. Charleroi, vierde in de stand, heeft daardoor zeven punten voorsprong op nummer vijf Anderlecht en zelfs twaalf op Lommel, dat zesde staat. Na elf speeldagen was het verschil tussen de top vier en de achtervolgers nooit eerder zo groot.

Top vier veel sterker dan een jaar geleden

Het contrast met vorig seizoen is groot. Op hetzelfde moment stond Union toen aan de leiding met 26 punten, voor Club Brugge met 23 punten. Anderlecht en KV Mechelen volgden met elk 19 punten. De nummer zeven stond destijds slechts twee punten achter de vierde plaats.

Dit seizoen verzamelen de eerste vier samen 112 punten. Mogelijk speelt ook het verdwijnen van de Play-offs mee, al combineren Union, Club Brugge en KAA Gent hun sterke competitiestart voorlopig zonder veel problemen met Europees voetbal. Hun kern lijkt breed genoeg om op twee fronten te presteren.

Charleroi schrijft clubgeschiedenis

Voor Charleroi zijn de cijfers ronduit indrukwekkend. De Zebra's pakten 27 punten op 33 en realiseren daarmee de beste competitiestart uit hun clubgeschiedenis. Met die oogst zouden ze vorig jaar zelfs alleen aan de leiding hebben gestaan.

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Volgens Belgian Football Stats had de nummer vier na elf speeldagen sinds het seizoen 2000/01 nooit meer dan 23 punten. Charleroi doorbreekt die grens dus met ruime marge en onderstreept zo hoe uitzonderlijk deze openingsfase is.

Kan de top vier dit niveau aanhouden?

De vraag is nu of die hiërarchie overeind blijft na de interlandbreak en tijdens de wintermaanden. Charleroi ondervond vorig seizoen nog hoe snel een sterke reeks kan kantelen, hoe overtuigend die ook oogt.

Ook bij de Buffalo's zijn er aandachtspunten voor de komende weken. De langdurige blessure van sterkhouder Christian Burgess is wat momenteel voor de meeste zorgen zorgt.

De opgebouwde voorsprong geeft de vier koplopers wel ademruimte. Ook op een mindere dag kunnen ze terugvallen op hun puntenmarge en een hoger basisniveau. Gent en Union bewezen dat afgelopen weekend nog door met het kleinste verschil te winnen.

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