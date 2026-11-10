Van Anderlecht naar Duitse vierde klasse: trainer op weg naar verrassende bestemming

Andreas Patz staat mogelijk voor een verrassende nieuwe uitdaging. De voormalige assistent-trainer van Anderlecht is nadrukkelijk in beeld bij FSV Zwickau, een club uit de Duitse vierde klasse. De 43-jarige Duitser zou er opnieuw als hoofdtrainer aan de slag kunnen gaan.

Volgens BILD is Patz een belangrijke kandidaat om de nieuwe trainer van Zwickau te worden. De Duitser was zondag zelfs al aanwezig in het stadion om de wedstrijd tegen Lokomotive Leipzig te bekijken.

Anderlecht liet Patz afgelopen zomer vertrekken

Zwickau is dringend op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Rico Schmitt. De club verloor afgelopen weekend met 1-2 van Lokomotive Leipzig en staat pas elfde in de Regionalliga Nordost. De sportieve leiding hoopt met een nieuwe coach het tij te keren.

Patz werkte afgelopen seizoen nog bij Anderlecht, waar hij in maart werd aangesteld als assistent van Jérémy Taravel. Beide trainers kenden elkaar al van hun periode bij Cercle Brugge. Zijn verblijf in Brussel duurde echter niet lang. Afgelopen zomer werd zijn aflopende contract niet verlengd na veranderingen binnen de technische staf.

Patz heeft ervaring als hoofdtrainer

De Duitser is geen onbekende in het Duitse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdtrainer bij Carl Zeiss Jena en Jahn Regensburg. Bij die laatste club hielp hij als assistent de promotie naar de tweede Bundesliga afdwingen, waarna hij later zelf het roer overnam.



Een overstap naar Zwickau zou Patz opnieuw de kans geven om als hoofdtrainer te werken. Volgens het Duitse medium is hij wel niet de enige kandidaat op het lijstje van sportief directeur Robin Lenk. Toch zou het een opmerkelijke stap zijn: enkele maanden na zijn vertrek bij de Belgische recordkampioen lonkt een avontuur op het vierde niveau in Duitsland.