Van Bommel liet hem links liggen: Lucas Stassin doorbreekt het stilzwijgen

Lucas Stassin maakt geen deel uit van de selectie van de Rode Duivels tijdens de interlandperiode in november. De aanvaller had uiteraard liever wel een oproep van bondscoach Mark van Bommel ontvangen.

Hugo Cuypers is op zijn 29e voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels. De Luikenaar wist bondscoach Mark van Bommel te overtuigen met sterke prestaties bij Monterrey in Mexico.

Van Bommel gaf daarmee de voorkeur aan Cuypers boven Lucas Stassin. Die laatste werd voorlopig slechts één keer opgeroepen voor de nationale ploeg, tijdens de tournee in de Verenigde Staten in aanloop naar het WK.

Stassin voelde dat een nieuwe oproep mogelijk was

Stassin beseft dat zijn situatie vorig seizoen minder gunstig was. Zijn clubsituatie en het feit dat hij in tweede klasse speelde, speelden volgens hem mee, ook al mocht hij toen al eens proeven van de nationale ploeg.

"Ik wist dat het vorig seizoen moeilijker was, door mijn situatie bij de club en omdat ik in tweede klasse speelde, ook al had ik wel al mijn eerste selectie gekregen", vertelde Lucas Stassin aan Sudinfo.

Dit seizoen loopt het volgens de aanvaller beter bij Sevilla. De Spaanse club staat in de top zes en Stassin kon na een korte blessure opnieuw ritme opdoen.





"Momenteel gaat het goed bij Sevilla, we staan in de top zes in Spanje. Ik heb een kleine blessure gehad, maar daarna ben ik er opnieuw in geslaagd om wedstrijden na elkaar te spelen", aldus Stassin.

Respect voor de keuze van Van Bommel

Zijn goede vorm in Andalusië deed Stassin hopen op een plaats in de selectie. Toch legt hij zich neer bij de beslissing van de bondscoach. "Er was uiteraard hoop langs mijn kant, maar het zijn de keuzes van de coach. En ik respecteer die", klonk het nuchter.

De spits begrijpt ook waarom Cuypers deze keer de voorkeur kreeg. "Ik veronderstel dat hij daar samen met zijn staf over heeft nagedacht om deze keer Hugo Cuypers te nemen. Hij is een oudere speler die ook zijn eerste selectie krijgt. Misschien wilde de coach hem ook aan het werk zien."

Stassin kijkt intussen alweer vooruit naar het volgende internationale moment. "Nu moeten we wachten op de volgende selectie. In de tussentijd moet je bij je club alles doen om opnieuw opgeroepen te worden. Ik hoop er de volgende keer bij te zijn."